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17 человек лишились работы за нарушения в охране труда
19.03.2017 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Областная прокуратура обобщила итоги работы по надзору за исполнением требований Директивы № 1 по укреплению общественной безопасности и дисциплине,
В 2016-м на Брестчине сохранилась тенденция снижения производственного травматизма с тяжелыми и летальными исходами. Однако нарушения требований по охране труда и техники безопасности на предприятиях и в организациях по-прежнему случаются. И виновные несут за это наказание, в том числе и лишаются рабочих мест. За несоблюдение требований охраны труда, повлекшее увечье или смерть работников, в Брестской области прекращены трудовые отношения с 17 должностными лицами.
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На их совести - увечья или смерть работников.
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