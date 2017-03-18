Областная прокуратура обобщила итоги работы по надзору за исполнением требований Директивы № 1 по укреплению общественной безопасности и дисциплине, пишет Вечерний Брест.

В 2016-м на Брестчине сохранилась тенденция снижения производственного травматизма с тяжелыми и летальными исходами. Однако нарушения требований по охране труда и техники безопасности на предприятиях и в организациях по-прежнему случаются. И виновные несут за это наказание, в том числе и лишаются рабочих мест. За несоблюдение требований охраны труда, повлекшее увечье или смерть работников, в Брестской области прекращены трудовые отношения с 17 должностными лицами.