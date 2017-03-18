Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76. Такую информацию озвучили 18 марта в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.





Визуально судно почти не изменилось - это все тот же гигант с 50-метровым размахом крыла, но бортовое оборудование усовершенствовано. Система будет оповещать экипаж о низкой высоте и приближающихся самолетах.

Кроме того, Ил-76 получил спутниковый навигационный комплекс, сопряженный с автопилотом.

"Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. С большим потенциалом и высокой надежностью", - сказал в эфире командир 50-й смешанной авиационной базы полковник Андрей Лукьянович.

Ил-76 модернизировали в Рязани. Благодаря изменениям военно-транспортного судна, белорусские военные могут значительно расширить географию полетов.