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Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76

19.03.2017 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76. Такую информацию озвучили 18 марта в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.


Визуально судно почти не изменилось - это все тот же гигант с 50-метровым размахом крыла, но бортовое оборудование усовершенствовано. Система будет оповещать экипаж о низкой высоте и приближающихся самолетах.

Кроме того, Ил-76 получил спутниковый навигационный комплекс, сопряженный с автопилотом.

"Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. С большим потенциалом и высокой надежностью", - сказал в эфире командир 50-й смешанной авиационной базы полковник Андрей Лукьянович.

Ил-76 модернизировали в Рязани. Благодаря изменениям военно-транспортного судна, белорусские военные могут значительно расширить географию полетов.

 
 
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Визуально судно почти не изменилось - это все тот же гигант с 50-метровым размахом крыла, но бортовое оборудование усовершенствовано.

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