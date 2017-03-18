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Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76
19.03.2017 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские военные получили модернизированный самолет Ил-76. Такую информацию озвучили 18 марта в эфире телеканала
Визуально судно почти не изменилось - это все тот же гигант с 50-метровым размахом крыла, но бортовое оборудование усовершенствовано. Система будет оповещать экипаж о низкой высоте и приближающихся самолетах.
Кроме того, Ил-76 получил спутниковый навигационный комплекс, сопряженный с автопилотом.
"Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. С большим потенциалом и высокой надежностью", - сказал в эфире командир 50-й смешанной авиационной базы полковник Андрей Лукьянович.
Ил-76 модернизировали в Рязани. Благодаря изменениям военно-транспортного судна, белорусские военные могут значительно расширить географию полетов.
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Визуально судно почти не изменилось - это все тот же гигант с 50-метровым размахом крыла, но бортовое оборудование усовершенствовано.
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