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Сколько стоит бензин в Беларуси после очередного подорожания

19.03.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литр бензина в Беларуси АИ-92-К-5 после очередного подорожания стоит один рубль 13 копеек, сообщает Sputnik.

Накануне концерн "Белнефтехим" объявил об очередном повышении цен на топливо. Таким образом, цены на бензин и дизель за литр в республике следующие:

  • АИ-92-К5 — 1 рубль 13 копеек за литр
  • АИ-95-К5 — 1 рубль 21 копейку
  • ДТ-К5 — 1 рубль 25 копеек

По информации концерна, подорожание вызвано изменением конъюнктуры рынка нефти. Накануне в "Беленефтехиме" пояснили, что повышение цен жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих заводов республики. Это значит, что бензин и дизель будут и дальше дорожать, но, согласно заверениям в концерне, процесс этот будет поэтапным.

Напомним, в последний раз топливо выросло в цене неделю назад — также на копейку. До этого бензин и дизель не дорожали с января 2015 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литр бензина в Беларуси АИ-92-К-5 после очередного подорожания стоит один рубль 13 копеек, сообщает Sputnik. Накануне концерн "Белнефтехим" объявил...

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