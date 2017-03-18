МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литр бензина в Беларуси АИ-92-К-5 после очередного подорожания стоит один рубль 13 копеек, сообщает Sputnik.

Накануне концерн "Белнефтехим" объявил об очередном повышении цен на топливо. Таким образом, цены на бензин и дизель за литр в республике следующие:

АИ-92-К5 — 1 рубль 13 копеек за литр

АИ-95-К5 — 1 рубль 21 копейку

ДТ-К5 — 1 рубль 25 копеек

По информации концерна, подорожание вызвано изменением конъюнктуры рынка нефти. Накануне в "Беленефтехиме" пояснили, что повышение цен жизненно необходимо для нефтеперерабатывающих заводов республики . Это значит, что бензин и дизель будут и дальше дорожать, но, согласно заверениям в концерне, процесс этот будет поэтапным.

Напомним, в последний раз топливо выросло в цене неделю назад — также на копейку . До этого бензин и дизель не дорожали с января 2015 года.