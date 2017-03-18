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Сколько стоит бензин в Беларуси после очередного подорожания
19.03.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литр бензина в Беларуси АИ-92-К-5 после очередного подорожания стоит один рубль 13 копеек, сообщает Sputnik.
Накануне концерн "Белнефтехим" объявил об очередном повышении цен на топливо. Таким образом, цены на бензин и дизель за литр в республике следующие:
По информации концерна, подорожание вызвано изменением конъюнктуры рынка нефти. Накануне в "Беленефтехиме" пояснили, что
Напомним,
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Литр бензина в Беларуси АИ-92-К-5 после очередного подорожания стоит один рубль 13 копеек, сообщает Sputnik. Накануне концерн "Белнефтехим" объявил...
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