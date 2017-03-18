МИНСК, 19 мар — Sputnik. Школьницу, которую сбила машина скорой помощи, врачи Центральной светлогорской районной больницы погрузили в искусственную кому. Ожидается, что в таком состоянии она пробудет в течение двух дней. Дополнительной информации медики не сообщают.

В эфире телеканала ОНТ врач-реаниматолог Светлогорской ЦРБМ Мария Славинская рассказала, что девочку госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.

По ее словам, у пострадавшей сильно повреждена голова, ушиб легких. Девочку осмотрели нейрохирурги, специально прибывшие из Гомеля.

В субботу пятнадцатилетнюю школьницу сбила машина скорой помощи в Светлогорске . По словам сотрудников ГАИ, девочка выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля в районе улицы Социалистической. В этот момент ее сбила машина скорой помощи.

Искусственная кома — состояние, в которое вводят пациента в том числе для лечения травм головного мозга. Чаще всего ее используют при лечении и операциях на головном мозге, а также при черепно-мозговых травмах, что бы исключить сильные кровоизлияния и отек мозга. В некоторых случаях она используется вместо основного наркоза.