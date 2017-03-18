МИНСК, 19 мар — Sputnik. Домашние роды в Витебске обернулись трагедией — ребенок захлебнулся в околоплодных водах. Женщина уже во второй раз, сославшись на недоверие к медикам, решилась на роды дома.



© Sputnik Кирилл Брага Ребенок умер при домашних родах в Витебске: возбуждено уголовное дело

"Первую дочь женщина также родила дома. Тогда она не наблюдалась в женской консультации и в связи с этим потеряла часть материальных выплат по поводу рождения ребенка. Несмотря на предупреждения врачей о больших рисках для матери и новорожденного при родах на дому, пациентка от своего решения не отказалась", — рассказала помощник прокурора Витебска Татьяна Иванова. Ее слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" .

Еще в ноябре 2016 года женщина обратилась женскую консультацию Витебского областного родильного дома. Женщина приехала в Беларусь из Санкт-Петербурга и рассказала, что постоянно проживает с мужем и дочерью в РФ, однако рожать второго ребенка планирует в Беларуси. Беременность протекала нормально и девочка появилась на свет в срок, но процесс родов не перенесла.

Прокуратура Витебска возбудило уголовное дело против матери по статье "причинение смерти по неосторожности" и назначило судебно-медицинскую экспертизу

Несмотря на предупреждения врачей, порой женщины решаются на роды дома. Однако это может быть очень опасно: в 2016 году такой выбор обернулся смертью младенцев в Новополоцке, Слуцке, Орше. В Минске по разным данным ежегодно 50 женщин в год выбирают роды дома, а не в больнице.