МИНСК, 19 мар — Sputnik. Председатель Слонимского райисполкома Олег Таргонский пообещал не принимать санкции против участников несанкционированной акции "Марш нетунеядцев".



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские власти обещали ПА ОБСЕ обеспечить свободу мирных собраний

В воскресенье, 17 марта, в Слониме состоялась несанкционированная акция "Марш нетунеядцев". Участники митинга собрались на площади Ленина, а затем двинулись к городской администрации, где их встретили сотрудники райисполкома. Слонимчане потребовали, чтобы к ним вышел мэр города Таргонский.

"Если на кого-то будут гонения на предприятиях за то, что вы сегодня сюда пришли, поставьте меня в известность", — заявил Таргонский.

Он пригласил участников акции в мэрию, однако они отказались — диалог продолжился на улице. Местные жители начали задавать Таргонскому вопросы, большинство из которых носило личный характер.

"Много вопросов поступает индивидуально. Глава государства ставит перед нам задачу не ждать приемных дней. Вы видите меня, приходите, мы будем общаться. Есть такие вопросы, которые я в состоянии буду и могу решать. Но многие из вас могут решить их сами", — сказал он.

Таргонский подчеркнул, что готов к обсуждению проблем. "Я готов для диалога хотите на площади, хотите приеду к дому вашему, в коллектив. Я контактный человек. Но я за то, чтобы находить компромисс. Я готов принять вашу резолюцию, если действительно что-то можно делать, мы будем решать", — заверил собравшихся градоначальник.

По его словам, есть такие вопросы, которые он не может решить самостоятельно — их нужно решать сообща. Таргонский в очередной раз обратился с призывом к слонимчанам, чтобы они также включались в конструктивное решение.

Он также рассказал, что к концу года в Слониме будет создано 200 рабочих мест.

Декрет №3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение "заморозить" действие документа, а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета . Участники митингов требуют полностью отменить его.