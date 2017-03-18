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На дне: дайверы обнаружили 10 бомб времен Северной войны

19.03.2017 17:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Дайверы обнаружили на дне белорусского водоема десять боеприпасов, которые пролежали там с Северной войны (1700-1721 годы), сообщил life.ru.

На дне: дайверы обнаружили 10 бомб времен Северной войны
© Фото: Андрей Лихачев / Дайвинг-центр "Морской пегас"
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"Это уникальная находка как для нашей территории, так и для Восточной Европы. Мы их очистим, проконсервируем. Хотим сохранить втулки, потому что это большая редкость", — рассказал историк Сергей Линевич.

Бомбы пролежали в воде более трехсот лет и не взорвались, каждый снаряд весит 30-50 килограмм. Предположительно, бомбы сбросили в реку неразорвавшимися солдаты шведского короля Карла XII. Последние преследовали русскую армию и по пути захватили крепость Жабер, на месте которой сейчас находится населенный пункт Жабер в Брестской области.

Снаряды внимательно изучат и ученые обещают с недельной точностью определить, когда бомбы сбросили в реку. Несколько музеев Беларуси уже прислали заявки на владение уникальным экспонатом.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские дайверы нашли на дне водоема бомбы времен правления Петра I.

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