МИНСК, 19 мар — Sputnik. Дайверы обнаружили на дне белорусского водоема десять боеприпасов, которые пролежали там с Северной войны (1700-1721 годы), сообщил life.ru .

"Это уникальная находка как для нашей территории, так и для Восточной Европы. Мы их очистим, проконсервируем. Хотим сохранить втулки, потому что это большая редкость", — рассказал историк Сергей Линевич.

Бомбы пролежали в воде более трехсот лет и не взорвались, каждый снаряд весит 30-50 килограмм. Предположительно, бомбы сбросили в реку неразорвавшимися солдаты шведского короля Карла XII. Последние преследовали русскую армию и по пути захватили крепость Жабер, на месте которой сейчас находится населенный пункт Жабер в Брестской области.

Снаряды внимательно изучат и ученые обещают с недельной точностью определить, когда бомбы сбросили в реку. Несколько музеев Беларуси уже прислали заявки на владение уникальным экспонатом.