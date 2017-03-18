|
На дне: дайверы обнаружили 10 бомб времен Северной войны
19.03.2017 17:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Дайверы обнаружили на дне белорусского водоема десять боеприпасов, которые пролежали там с Северной войны (1700-1721 годы), сообщил
"Это уникальная находка как для нашей территории, так и для Восточной Европы. Мы их очистим, проконсервируем. Хотим сохранить втулки, потому что это большая редкость", — рассказал историк Сергей Линевич.
Бомбы пролежали в воде более трехсот лет и не взорвались, каждый снаряд весит 30-50 килограмм. Предположительно, бомбы сбросили в реку неразорвавшимися солдаты шведского короля Карла XII. Последние преследовали русскую армию и по пути захватили крепость Жабер, на месте которой сейчас находится населенный пункт Жабер в Брестской области.
Снаряды внимательно изучат и ученые обещают с недельной точностью определить, когда бомбы сбросили в реку. Несколько музеев Беларуси уже прислали заявки на владение уникальным экспонатом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские дайверы нашли на дне водоема бомбы времен правления Петра I.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии