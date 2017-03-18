﻿ На смену ресторану "Вернисаж" на Некрасова придет "Виталюр". 21.by
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На смену ресторану "Вернисаж" на Некрасова придет "Виталюр"

19.03.2017 19:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Магазин «Виталюр» на улице Некрасова планируется открыть в конце июня — начале июля, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» во время прямой линии глава администрации Советского района Юрий Трущенко.

Торговый объект разместится в помещении бывшего ресторана «Вернисаж». Сейчас там идут строительные работы. По проекту первый этаж практически целиком займет супермаркет «Виталюр», в прикассовой зоне появятся аптека и обменный пункт, а на втором этаже разместятся магазины арендаторов. Площадь комплекса составит около 3700 кв. м. Возле здания предусмотрена автомобильная парковка.

 
Теги: Минск
 
 
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Магазин "Виталюр" на улице Некрасова планируется открыть в конце июня - начале июля.

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