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На смену ресторану "Вернисаж" на Некрасова придет "Виталюр"
19.03.2017 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Магазин «Виталюр» на улице Некрасова планируется открыть в конце июня — начале июля,
Торговый объект разместится в помещении бывшего ресторана «Вернисаж». Сейчас там идут строительные работы. По проекту первый этаж практически целиком займет супермаркет «Виталюр», в прикассовой зоне появятся аптека и обменный пункт, а на втором этаже разместятся магазины арендаторов. Площадь комплекса составит около 3700 кв. м. Возле здания предусмотрена автомобильная парковка.
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Магазин "Виталюр" на улице Некрасова планируется открыть в конце июня - начале июля.
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