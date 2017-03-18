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Мэр Слонима рассказал слонимчанам о новых рабочих местах
19.03.2017 19:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Председатель Слонимского райисполкома Олег Таргонский предложил горожанам, вышедшим на несанкционированную акцию "Марш нетунеядцев", поработать на стройке белорусской АЭС.
В воскресенье, 19 марта, в районном центре состоялась несанкционированная акция "Марш нетунеядцев", участие в которой, по неофициальным данным, приняли около 300 человек. Местные жители пришли к зданию городской администрации, где смогли задать волнующие их вопросы мэру Слонима. Слонимчане спросили, что намерены делать власти, чтобы выполнить
"Мы пригласили представителей БелАЭС, которым нужны строители. Предложили условия работы вахтовым методом — 15 суток там, 15 суток дома. Сегодня 24 слонимчанина работают в Островце, а когда они вернутся, планируем собрать безработных слонимских строителей, чтобы они пообщались с ребятами и обсудили работу в Островце", — сказал Таргонский.
Он констатировал, что строительный сектор в регионе "полностью не загружен".
Горожане заметили, что из Островца "все бегут" из-за невысоких зарплат. На что Таргонский сказал, что заработная плата на объекте сдельная. "Положил метр плитки, за метр плитки и получишь", — пояснил председатель райисполкома.
Он также пообещал, что в текущем году будет создано 200 рабочих мест. "В этом году только мы планируем создать 200 рабочих мест", — уточнил градоначальник.
"Что касается зарплаты в 500 долларов: их нужно не получить, а заработать. Я думаю, вы согласны", — сказал горожанам мэр, но те отметили, что белорусы — работящий народ и им нужно предоставить рабочие места.
Мэр Слонима также ответил на вопросы людей, касающиеся декрета №3. Он отметил что действие документа приостановлено, в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. "Декрет приостановлен, это вы знаете. Многих уже освободили от уплаты", — сказал мэр.
Кроме того, Таргонский обсудил с участниками несанкционированной акции вопросы пенсионного обеспечения, развития города, его благоустройства, ремонта дорог и развития малого бизнеса. Отдельным слонимчанам он назначил время, когда те смогут придти к нему и решить свои проблемы в индивидуальном порядке.
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Декрет №3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение "заморозить" действие документа, а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.
Несмотря на это, в стране продолжают проходить
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Чиновник считает, что 500 долларов, которые обещал президент, нужно заработать, а не просто получить.
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