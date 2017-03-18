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Мэр Слонима рассказал слонимчанам о новых рабочих местах

19.03.2017 19:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Председатель Слонимского райисполкома Олег Таргонский предложил горожанам, вышедшим на несанкционированную акцию "Марш нетунеядцев", поработать на стройке белорусской АЭС.

Мэр Слонима рассказал слонимчанам о новых рабочих местах
© Фото: Денис Антонович
Мэр Слонима заступился за участников несанкционированной акции

В воскресенье, 19 марта, в районном центре состоялась несанкционированная акция "Марш нетунеядцев", участие в которой, по неофициальным данным, приняли около 300 человек. Местные жители пришли к зданию городской администрации, где смогли задать волнующие их вопросы мэру Слонима. Слонимчане спросили, что намерены делать власти, чтобы выполнить поручение главы государства Александра Лукашенко трудоустроить всех безработных до 1 мая.  

"Мы пригласили представителей БелАЭС, которым нужны строители. Предложили условия работы вахтовым методом — 15 суток там, 15 суток дома. Сегодня 24 слонимчанина работают в Островце, а когда они вернутся, планируем собрать безработных слонимских строителей, чтобы они пообщались с ребятами и обсудили работу в Островце", — сказал Таргонский.

Он констатировал, что строительный сектор в регионе "полностью не загружен".

Горожане заметили, что из Островца "все бегут" из-за невысоких зарплат. На что Таргонский сказал, что заработная плата на объекте сдельная. "Положил метр плитки, за метр плитки и получишь", — пояснил председатель райисполкома.

Он также пообещал, что в текущем году будет создано 200 рабочих мест. "В этом году только мы планируем создать 200 рабочих мест", — уточнил градоначальник.

"Что касается зарплаты в 500 долларов: их нужно не получить, а заработать. Я думаю, вы согласны", — сказал горожанам мэр, но те отметили, что белорусы — работящий народ и им нужно предоставить рабочие места.

Мэр Слонима также ответил на вопросы людей, касающиеся декрета №3. Он отметил что действие документа приостановлено, в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. "Декрет приостановлен, это вы знаете. Многих уже освободили от уплаты", — сказал мэр.

Кроме того, Таргонский обсудил с участниками несанкционированной акции вопросы пенсионного обеспечения, развития города, его благоустройства, ремонта дорог и развития малого бизнеса. Отдельным слонимчанам он назначил время, когда те смогут придти к нему и решить свои проблемы в индивидуальном порядке. 

Ранее президент Лукашенко в очередной раз потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США.

Декрет №3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение "заморозить" действие документа, а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета. Участники митингов требуют полностью отменить его.

 
Теги: Минск
 
 
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Чиновник считает, что 500 долларов, которые обещал президент, нужно заработать, а не просто получить.

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