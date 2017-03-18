﻿ Глава Минтруда: часть безработных сможет претендовать на оплачиваемые общественные работы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава Минтруда: часть безработных сможет претендовать на оплачиваемые общественные работы

19.03.2017 20:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Задание президента о трудоустройстве до 1 мая всех безработных будет выполнено, при этом часть безработных до 1 мая сможет претендовать только на оплачиваемые общественные работы. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

«К 1 мая есть задача обеспечить всех безработных работой. Это те, кому надо постоянную работу, и те, для кого нет работы на рынке по их квалификации. Для них нужны оплачиваемые общественные работы как временная мера поддержки. Местные власти этим займутся», — отметила Костевич.

Недавно назначенная министр отметила, что система соцзащиты в стране выстроена — есть государственная адресная социальная помощи, пять видов соцподдержки.

«Система будет совершенствоваться», — заверила она.

Министра также спросили о выполднении президентского задания по росту средней зарплаты. Костевич подчеркнула, что здесь важна «сцепка роста зарплаты с ростом производительности труда».

«Не по каждому предприятияю зарплата до конца года может вырасти до 1000 рублей. В ближайшее время мы планируем выехать на места, чтобы устроить мозговой штурм по этому вопросу», — рассказала она

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"К 1 мая есть задача обеспечить всех безработных работой. Это те, кому надо постоянную работу, и те, для кого нет работы на рынке по их квалификации. Для них нужны...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мэр Слонима рассказал слонимчанам о новых рабочих местах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика