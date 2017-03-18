Задание президента о трудоустройстве до 1 мая всех безработных будет выполнено, при этом часть безработных до 1 мая сможет претендовать только на оплачиваемые общественные работы. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ .

«К 1 мая есть задача обеспечить всех безработных работой. Это те, кому надо постоянную работу, и те, для кого нет работы на рынке по их квалификации. Для них нужны оплачиваемые общественные работы как временная мера поддержки. Местные власти этим займутся», — отметила Костевич.

Недавно назначенная министр отметила, что система соцзащиты в стране выстроена — есть государственная адресная социальная помощи, пять видов соцподдержки.

«Система будет совершенствоваться», — заверила она.

Министра также спросили о выполднении президентского задания по росту средней зарплаты. Костевич подчеркнула, что здесь важна «сцепка роста зарплаты с ростом производительности труда».

«Не по каждому предприятияю зарплата до конца года может вырасти до 1000 рублей. В ближайшее время мы планируем выехать на места, чтобы устроить мозговой штурм по этому вопросу», — рассказала она