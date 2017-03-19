﻿ Boeing вернулся в аэропорт Минска после столкновения с птицами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Boeing вернулся в аэропорт Минска после столкновения с птицами

19.03.2017 22:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске после взлета пассажирский Boeing 737-500, следовавший в Санкт-Петербург, столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Белавиа».

Авиапроисшествие случилось в 18:05 сразу после взлета воздушного судна, которое выполняло рейс В2-945. Столкновение с птицами произошло на высоте 150 метров. Командир экипажа принял решение вернуться в Национальный аэропорт Минска.

Пострадавших в результате инцидента нет, посадка прошла благополучно. Пассажиров отправили в Петербург на другом самолете.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет выполнял рейс Минск-Санкт-Петербург. Пострадавших в результате инцидента нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Зимовка для стариков по-белорусски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика