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Boeing вернулся в аэропорт Минска после столкновения с птицами
19.03.2017 22:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске после взлета пассажирский Boeing 737-500, следовавший в Санкт-Петербург, столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщает белорусское агентство
Авиапроисшествие случилось в 18:05 сразу после взлета воздушного судна, которое выполняло рейс В2-945. Столкновение с птицами произошло на высоте 150 метров. Командир экипажа принял решение вернуться в Национальный аэропорт Минска.
Пострадавших в результате инцидента нет,
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