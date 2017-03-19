В Минске после взлета пассажирский Boeing 737-500, следовавший в Санкт-Петербург, столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Белавиа».

Авиапроисшествие случилось в 18:05 сразу после взлета воздушного судна, которое выполняло рейс В2-945. Столкновение с птицами произошло на высоте 150 метров. Командир экипажа принял решение вернуться в Национальный аэропорт Минска.