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Кастеты и ножи изъяли у анархистов на акции "нетунеядцев" в Минске
19.03.2017 21:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Телеканал ОНТ в итоговой программе "Контуры" показал изъятые у задержанных участников санкционированной акции "Марш нетунеядцев" в Минске кастет, маски и ножи.
© Sputnik / Виктор Толочко
В минувшую среду, 15 марта,
В воскресенье телеканал ОНТ показал, что у задержанных сотрудники милиции изъяли ножи, газовые баллончики и кастет. Начальник милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Иван Кубраков отметил, что задержание анархистов в троллейбусе после акции происходило исходя из особенностей оперативной обстановки.
"Задержание в общественном транспорте выполняли, учитывая то, что в троллейбусе находились гражданские люди. Есть тактика работы в местах массового скопления людей. В той ситуации сотрудники органов действовали таким образом, чтобы задерживаемые не могли причинить вред простым гражданам, учитывая перечень вещей, которые у них изъяли. Это было обоснованно", — отметил Кубраков.
В свою очередь, представитель прокуратуры Марина Попова заявила, что законодательство позволяет сотрудникам правоохранительных органов осуществлять свои обязанности в штатском, потому как они "всегда на работе". "Даже если сотрудник органов идет домой в штатском и видит правонарушение, он обязан его предотвратить. Вопрос только в профессионализме выполнения задачи", — пояснила Попова.
Гражданам, которые участвуют в мирной акции, собеседники ОНТ рекомендовали в случае, если несколько пришедших на мероприятие, нарушают законодательство, обратиться к представителям органов внутренних дел.
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Законодательство позволяет сотрудникам органов осуществлять свои обязанности в штатском, заявили в прокуратуре.
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