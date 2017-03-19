МИНСК, 19 мар — Sputnik. Телеканал ОНТ в итоговой программе "Контуры" показал изъятые у задержанных участников санкционированной акции "Марш нетунеядцев" в Минске кастет, маски и ножи.



© Sputnik / Виктор Толочко Генпрокурор прокомментировал задержания в Минске 15 марта

В минувшую среду, 15 марта, в Минске прошла санкционированная Мингорисполкомом уличная акция "Марш нетунеядцев" , после которой были задержаны несколько десятков ее участников-анархистов, пришедших на мероприятие в масках, закрывающих лица. В соответствии со ст. 11 закона "О массовых мероприятиях" Беларуси запрещено скрывать свои лица под масками. Задержание на остановке общественного транспорта проводили сотрудники правоохранительных органов в штатском. Объясняя задержания в троллейбусе, в МВД позже отметили, что "была вероятность того, что нарушители порядка могут скрыться". На следующий день после марша прошли суды над задержанным — им дали по 15 и по 12 суток ареста.

В воскресенье телеканал ОНТ показал, что у задержанных сотрудники милиции изъяли ножи, газовые баллончики и кастет. Начальник милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Иван Кубраков отметил, что задержание анархистов в троллейбусе после акции происходило исходя из особенностей оперативной обстановки.

"Задержание в общественном транспорте выполняли, учитывая то, что в троллейбусе находились гражданские люди. Есть тактика работы в местах массового скопления людей. В той ситуации сотрудники органов действовали таким образом, чтобы задерживаемые не могли причинить вред простым гражданам, учитывая перечень вещей, которые у них изъяли. Это было обоснованно", — отметил Кубраков.

В свою очередь, представитель прокуратуры Марина Попова заявила, что законодательство позволяет сотрудникам правоохранительных органов осуществлять свои обязанности в штатском, потому как они "всегда на работе". "Даже если сотрудник органов идет домой в штатском и видит правонарушение, он обязан его предотвратить. Вопрос только в профессионализме выполнения задачи", — пояснила Попова.

Гражданам, которые участвуют в мирной акции, собеседники ОНТ рекомендовали в случае, если несколько пришедших на мероприятие, нарушают законодательство, обратиться к представителям органов внутренних дел.