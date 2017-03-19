МИНСК, 19 мар — Sputnik. Студия Warner Bros. планирует перезапуск фильма "Матрица", сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.



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Что именно это будет — ремейк или продолжение — не уточняется, но очевидно, что авторам новой "Матрицы" будет непросто добиться популярности первых картин.

Издание также сообщило, что Майкл Б. Джордан может стать актером в новой картине. А вот братья (сестры) Вачовски, которые написали сценарий и сняли первые три фильма, ну будут участвовать в съемках картины.

Джо Сильвер, продюсер оригинальной трилогии, предлагал свои идеи для новой картины, но у него напряженные отношения с Вачовски, а последние для поклонников трилогии всегда значили больше, чем продюсер, считают журналисты издания.

"Матрица", культовый фильм конца 90-х, заработала в мировом прокате не менее 460 миллионов долларов при довольно скромном для голливудской киностудии бюджете в 63 миллиона долларов.