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И снова перезагрузка: что покажут в продолжении "Матрицы"
19.03.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Студия Warner Bros. планирует перезапуск фильма "Матрица", сообщил
© Sputnik / Виктор Толочко
Что именно это будет — ремейк или продолжение — не уточняется, но очевидно, что авторам новой "Матрицы" будет непросто добиться популярности первых картин.
Издание также сообщило, что Майкл Б. Джордан может стать актером в новой картине. А вот братья (сестры) Вачовски, которые написали сценарий и сняли первые три фильма, ну будут участвовать в съемках картины.
Джо Сильвер, продюсер оригинальной трилогии, предлагал свои идеи для новой картины, но у него напряженные отношения с Вачовски, а последние для поклонников трилогии всегда значили больше, чем продюсер, считают журналисты издания.
"Матрица", культовый фильм конца 90-х, заработала в мировом прокате не менее 460 миллионов долларов при довольно скромном для голливудской киностудии бюджете в 63 миллиона долларов.
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Майкл Б. Джордон скорее всего сыграет роль молодого Морфеуса в новом фильме студии Warner Bros.
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