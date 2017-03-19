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Костевич: нужно понять, за счет чего должна расти зарплата

19.03.2017 20:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мар — Sputnik. Система проверки того, нуждается ли безработный в госпомощи, работает отлаженно, считает министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Костевич: нужно понять, за счет чего должна расти зарплата
© Фото: Министерство экономики
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"Система выстроена: определен порядок получения государственной адресной социальной помощи (ГАСП), существует пять видов соцподдержки, но получить ее может не каждый. Если человек трудоспособен и не зарегистрирован безработным, он не может претендовать на пособие. Существует жесткая фильтрация, проверка того, нуждается ли гражданин в соцпомощи, и она работает хорошо", — рассказала Костевич в эфире итоговой программы "Контуры" на телеканале ОНТ.

Глава ведомства считает, что в ее нынешней должности помогает опыт работы замминистра экономики.

"Не могу разделить нынешнюю и прошлую работу, потому что хоть задача создания рабочих мест, снижения уровня безработицы находится в ведении Министерства труда и соцзащиты, рабочие места создают предприниматели", — пояснила министр.

Она уверена, что нужно определить факторы роста — за счет чего обеспечить рост заработной платы. Прежде президент Александр Лукашенко говорил, что рост зарплаты должен следовать за обеспечением роста производительности труда.

"Деньги должны быть заработаны, должна быть сцепка роста зарплаты с производительностью труда. Нужно понимать, за счет чего обеспечивается рост производительности труда, и он должен сопровождаться ростом рынков сбыта, чтобы не повлечь затоваренности складов", — уверена министр, тем самым поддерживая необходимость комплексного подхода к созданию рабочих мест.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр труда и соцзащиты cчитает, что опыт работы на месте замминистра экономики помогает в новой должности.

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