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Костевич: нужно понять, за счет чего должна расти зарплата
19.03.2017 20:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Система проверки того, нуждается ли безработный в госпомощи, работает отлаженно, считает министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
© Фото: Министерство экономики
"Система выстроена: определен порядок получения государственной адресной социальной помощи (ГАСП), существует пять видов соцподдержки, но получить ее может не каждый. Если человек трудоспособен и не зарегистрирован безработным, он не может претендовать на пособие. Существует жесткая фильтрация, проверка того, нуждается ли гражданин в соцпомощи, и она работает хорошо", — рассказала Костевич в эфире итоговой программы "Контуры" на телеканале ОНТ.
Глава ведомства считает, что в ее нынешней должности помогает опыт работы замминистра экономики.
"Не могу разделить нынешнюю и прошлую работу, потому что хоть задача создания рабочих мест, снижения уровня безработицы находится в ведении Министерства труда и соцзащиты, рабочие места создают предприниматели", — пояснила министр.
Она уверена, что нужно определить факторы роста — за счет чего обеспечить рост заработной платы. Прежде президент Александр Лукашенко говорил, что рост зарплаты должен следовать за обеспечением роста производительности труда.
"Деньги должны быть заработаны, должна быть сцепка роста зарплаты с производительностью труда. Нужно понимать, за счет чего обеспечивается рост производительности труда, и он должен сопровождаться ростом рынков сбыта, чтобы не повлечь затоваренности складов", — уверена министр, тем самым поддерживая необходимость комплексного подхода к созданию рабочих мест.
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Министр труда и соцзащиты cчитает, что опыт работы на месте замминистра экономики помогает в новой должности.
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