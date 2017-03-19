Обращает на себя внимание тот факт, что отличительной особенностью нынешней информационной атаки против Минска стала тесная координация действий российских провокационных Интернет-ресурсов (ИА REGNUM, Lenta.ru, Империя, EADaily) с белорусской оппозицией и крайняя избирательность нанесения информационных ударов.

Основными целями кампании были выбраны армия, внешнеполитическое ведомство и структуры законодательной и исполнительной власти Беларуси. И такие акценты отнюдь не случайны. Ведь именно эти структуры обеспечивают полноценное функционирование государственной вертикали и фактически являются гарантами территориальной целостности и независимости страны.

Поводы для информационных атак выдумывались разные. Так, например, российский политолог Владимир Соловей (профессор МГИМО и по совместительству эксперт «Горбачев-фонда», штаб-квартира которого располагается в Сан-Франциско, а также научный руководитель российского националиста Владимира Тора, пойманного в 2011 году на плагиате диссертации) дает странное интервью Еврорадио, в котором утверждает, что по результатам скрытого опроса почти 80 процентов офицерского состава вооруженных сил Беларуси хотели бы не формального, а фактического объединения с Россией…

Не успела эта информация прозвучать в эфире, как белорусские оппозиционеры Николай Статкевич, Владимир Некляев и Вячеслав Сивчик, собирают некую комиссию и пишут письмо министру обороны Республики Беларусь Андрею Равкову. В своем послании «национал-патриоты» дружно возмущаются предательством кадрового состава отечественной армии и высказывают сомнения в патриотических чувствах офицеров. Отвечая на обращение, глава военного ведомства поясняет, что информация о проведении среди офицеров белорусской армии опроса на тему полноценного объединения Беларуси и России является абсолютным вымыслом и не соответствует действительности. «Офицерский корпус армии предан Беларуси и готов защищать суверенитет, независимость, территориальную целостность страны, незыблемость ее конституционного строя в любых условиях обстановки», – подчеркивает Андрей Равков.

Такой объективный и беспристрастный ответ, судя по всему, не устроил организаторов информационного вброса и белорусским «патриотам» дается команда отправить повторное письмо, добавив в него решения «военной комиссии Белорусского национального конгресса» (в состав этой «комиссии» вошли такие оппозиционеры, как Статкевич, Некляев, Шушкевич, Санников, Дашкевич, Сивчик и т.д.). В письме национал-патриоты требуют предоставить им возможность осуществлять патриотическое воспитание в армии, разумеется в антироссийском духе.

На такое безапелляционное и наглое обращение министр обороны отреагировал по-военному коротким высказыванием на сайте ведомства: «Если вы не согласны с министром обороны – это ваши проблемы. Дважды – не повторяю». Именно такой ответ и требовался. Тот час же белорусские оппозиционные СМИ взорвались «справедливым» гневом от «хамства» министра, а Статкевич и Ко были записаны главными радетелями за независимость страны и чистоту армейских рядов. В социальных сетях и на форумах также началась дискредитация руководства министерства обороны и военнослужащих Беларуси. Одновременно с этим, развернули наступление и российские ресурсы – ИА REGNUM, EADaily, Империя. Получилась весьма странная ситуация. Националисты двух стран начали войну не друг с другом, а обрушили свой удар непосредственно на белорусские власти и национальную армию.

Любопытная деталь этой информационной атаки – на оппозиционных сайтах «Белорусский партизан», «Хартия-97» не оказалось ни одного редакционного комментария по поводу действий российских Интернет-ресурсов. Везде шла либо перепечатка провокационных новостей, либо их короткое изложение. А это весьма нетипичное поведение оппозиционных СМИ. Да и заголовки некоторых материалов были практически идентичны тем, которые еще год назад публиковались на русскоязычных немецких сайтах и EADaily.

Параллельный информационный удар обрушился на белорусское внешнеполитическое ведомство (сама кампания по дискредитации МИД РБ в части российского медиапространства началась еще в 2015 году – прим.) и непосредственно руководителя этой структуры Владимира Макея. Именно он стал объектом беспощадной критики ИА REGNUM и EADaily. Ушата грязи выливались на министра буквально по всем направлениям – за визит в Грузию, за развитие отношений с Польшей, за налаживание сотрудничества с США, за лоббирование нейтрального статуса Беларуси…

Так, например, EADaily разместил аналитическую статью, в которой «эксперт» и выпускник литовского отделения ЕГУ, а также слушатель НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Болкунец на полном серьезе размышлял о том, что «есть основания полагать, что при участии Макея ведется планомерная работа по неконституционной смене власти в республике по украинскому сценарию». В качестве доказательной базы Болкунец приводит тот факт, что на Украине нынешний президент Петр Порошенко также был министром иностранных дел. Здесь стоит заметить, что такая обстоятельная аналитика не случайно выстроена в сравнении с Украиной. На эту же особенность, кстати, обратил внимание и известный российский теле- и радиожурналист Владимир Соловьев в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести FM» (19 февраля 2016 года). Тогда во всеуслышание он объявил, что «под эгидой» факультета прикладной политологии в ВШЭ действуют «организованные террористические группировки», которые готовят «майдановское подполье». Руководство вуза хотя и посчитало это высказывание оскорбительным, но по неизвестной причине постаралось побыстрее замять начинавшийся скандал…

Другим Интернет-ресурсом, опубликовавшим целую серию очернительных статей против белорусского внешнеполитического ведомства стало известное уже ИА REGNUM. Среди прочего оно разместило интервью, но уже со своим экспертом – пресс-секретарем Алтайского крайкома КПРФ Евгением Платуновым (информационное агентство почему то преподнесло его, как известного алтайского краеведа и журналиста – прим.), комментирующим визит главы МИД Беларуси в Грузию. По словам «аналитика», российское внешнеполитическое ведомство не должно оставлять без внимания очередной «посыл» из Минска в виде посещения Владимиром Макеем Тбилиси и возложения венков к Мемориалу героев, погибших за сохранение территориальной целостности Грузии» и обязано вызвать белорусского посла в Москве в МИД на Смоленскую площадь, чтобы «получить разъяснения».

При этом ИА REGNUM и его странный эксперт старательно проигнорировали тот факт, что Владимир Макей посетил Тбилиси с целью открытия посольства Республики Беларусь, а возложение венков к Мемориалу прошло в соответствии с определенным грузинской стороной форматом официального визита. Кстати, по такому же сценарию с посещением линии разграничения и возложением венком в Мемориалу, проходили официальные визиты еще целого ряда зарубежных дипломатов и официальных лиц.

Публикация провокационных материалов про белорусское внешнеполитическое ведомство и лично Владимира Макея продолжилась и в 2017 году. Так, в начале января нынешнего года на сайтах EADaily и Империя практически одновременно с разницей всего в час появился материал «Как деятельность главы МИД Белоруссии влияет на отношения Минска с Москвой». Автором этой аналитики выступил все тот же высокопрофессиональный эксперт Дмитрий Болкунец. На основании неких своих глубокомысленных умозаключений, больше похожих на монолог героя романа «Над гнездом кукушки», он пришел к выводу, что Владимир Макей занимается предательством национальных интересов, слишком долго беседует с иностранными послами и почем зря возмущается оскорбительными эпитетами российских провокационных Интернет-ресурсов и отдельных личностей в сторону Беларуси.

Решил не отстать от подающего надежды эксперта и сам шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик, который разместил на сайте материал «Жертвы империи: Беларусь активизирует сотрудничество с Польшей», подписанный одним из задержанных «пророссийских журналистов», с предложением арестовать самого Владимира Макея за якобы «разжигание межнациональной розни». В статье, в частности говорится: «Для Польши не прошло незамеченным стремление белорусских властей сформировать новую идентичность белорусов в качестве народа с польско-литовскими корнями, который объявлен наследником Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Об этом недвусмысленно и неоднократно заявлял глава МИД Беларуси Владимир Макей. По его (Макея) словам, белорусы до сих пор не сформировались как нация. Теоретически заявления главы МИД Следственный комитет Беларуси вполне мог бы квалифицировать по ст. 130 УК РБ, сделав чиновника третьим в компании доцента Юрия Павловца и сторожа Дмитрия Алимкина» (впоследствии эту цитату Юрий Баранчик неоднократно использовал в других своих материалах – прим.).

Впрочем, как видно из стенограммы интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея польской газете «Речь Посполита», опубликованной 17 октября 2016 года на сайте МИД (а именно эти высказывания и послужили поводом написания провокационной статьи – прим.), глава национального внешнеполитического ведомства говорил совсем иное, нежели представило ИА REGNUM. Отвечая на вопрос о формировании белорусской нации, Владимир Макей сказал следующее: «Мы жили и с Польшей, и с Россией в едином государстве, мы жили и в Советском Союзе. Но я думаю, что вот только сейчас за последние 25 лет мы начинаем медленно формироваться как нация. Мы находимся в процессе формирования идентичности белорусской нации. И в этом плане, конечно же, мы должны заботиться о сохранении белорусского языка, но не делая это искусственно, не заставляя кого-то, как белорусы говорят, под «прымусам», под нажимом говорить на белорусском языке»… В общем, получается, что российское информационное агентство, его шеф-редактор, а также различные «эксперты» и «пророссийские журналисты» не только извратили сказанное министром, но и вырвали его слова из контекста.

(Продолжение следует)

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