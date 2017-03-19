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Декрет № 3: отделить зерна от плевел
19.03.2017 09:50 — Новости Общества |
Вышедший на главном телеканале страны «Беларусь 1» «Специальный репортаж. Звонок другу» произвел, особенно на «независимое» журналистское сообщество, небывалый эффект писательского зуда. Шквал публикаций заполонил интернет пространство, а от кошмарных заголовков, цель которых была запугать читателей «диктаторской властью», просто пестрило в глазах.
В общем и целом, все прооппозиционные СМИ единодушно сошлись в одном, цель государства – дискредитировать протестные «Марши нетунеядцев», внушив общественности, что эти недальновидные действия приведут к белорусскому Майдану, многочисленным арестам и штрафам. Поставив на видеофильм клеймо под названием «концентрированный мрачняк», все протестные журналисты единым фронтом и в едином ключе выступили в защиту оппозиции, предав анафеме и яростному «разоблачению» чиновников, власть, телевидение, декрет и существующую реальность, руководствуясь словами: «пугало», «киностряпня», «накал», «пропагандисты» и другими инфернальными эпитетами.
Подобная тактика информационного боя и вправду оставляет неприятный осадок у читателя, ведь журналистский десант «независимых» писак без продыху подкидывает свои информационные дрова в огонь смуты, культивируя страх и безысходность посредством своих «творений».
А ведь если более пристально всмотреться и вчитаться между строк этого массового гипноза, ориентированного не меньше чем на конец света по вине декрета № 3, становится очевидным, что подобная искусственная раскачка ситуации, как оппозиции, так и псевдонезависимым ресурсам, вкупе с их журналистами и «экспертами», просто выгодна, а там где корысть абсолютно любого толка ставится во главе угла, не может идти речи об объективности и беспристрастности.
Эта профессиональная команда «соискателей белорусской короны в изгнании и на местах» ничего собой не представляет, но будучи по сути своей падальщиками, они, безусловно, максимально используют все временные недоработки, развязывая тотальную информационную войну, в данном случае в отношении декрета № 3, накручивая народ ради своих политических бонусов.
Исходя из этого, а для того, чтобы убедиться, что это так, достаточно ознакомится с рядом «публикаций» посвященным «маршам нетунеядцев», становится не совсем понятным, что конкретно не понравилось в репортаже «Беларусь 1»? Правда, глаза колет?
Неужели кто-то в здравом уме, трезво и объективно смотрящий на вещи, может усомниться в том, что организованная группа людей, не сумевших набрать даже 100 тысяч голосов для участия в выборах, группа официально не работающая по 20 с гаком лет реальных тунеядцев, не делает сегодня все для того, чтобы оседлать протест и снять с него «сливки»? Их никто не зовет на «марши», они сами приходят, приводя за собой информационных «белорусских полицаев» под бело-красно-белыми флагами, анархистов, громкие лозунги и ложные толкования, раздувая из проблемы локальной, глобальную проблему.
Эти люди, как например Статкевич, Некляев, Северинец, Лебедько и Рымашевский, напоминают скорее некий «Союз меча и орала», нежели сторону переговоров, пользующуюся поддержкой у населения, но они всегда там, где есть возможность предстать в роли «вождей» и «спасителей», «неравнодушных патриотов». Именно в таких ролях, они пытаются предстать перед общественностью, а вернее перед иностранными правительствами и специально созданными фондами, призванными одаривать грантами подобных «радетелей» за народ.
Вообще история с декретом наглядно продемонстрировала истинные цели так называемых лидеров оппозиции. В этом смысле, «Специальный репортаж. Звонок другу», если что и преувеличил, то лишь в малом. Все без исключения, от мала до велика в оппозиции, попытались использовать «марши» для достижения своих политических амбиций, подтянув для достижения этих целей все свои силы. Каждый митинг сопровождался деструктивными лозунгами, на каждом марше были оппозиционные флаги и мальчики в балаклавах, подогревающие толпу, а каждое их слово транслировалось посредством онлайн репортажей оппозиционных СМИ.
Это пиар и пиар хорошо спродюссированный, недаром все «злоключения» активистов и их лидеров сразу же попадают в интернет пространство. К примеру, Анатолий Лебедько вообще умудрился выложить видео со своего мобильного с подробной историей своих «злоключений». А сколько красочных фото, на которых запечатлен тот же Лебедько с Рымашевским и мегафоном заполонили все мыслимые ресурсы? Что это, если не самореклама? Что это, если не способ использовать проблемы простых людей, ради решения своих проблем меркантильного толка? Настоящий политик будет искать компромиссы, и идти навстречу народу, ну а политические авантюристы любой конфликт будут использовать для своих целей, не заботясь о судьбах людей. В этом смысле, отсылка к украинскому Майдану в репортаже БТ также была более чем уместна, ибо надо уметь отделять зерна от плевел. Майдан в сюжете был обозначен, как итог того, к чему приводят провокационные, неразумные действия заинтересованных в смуте «политиков». Каков их итог? Итог всегда один и не имеет значения, где и в связи с чем выстрелил «эффект Майдана» – от него страдают простые люди.
В чем же глобально разнятся цели белорусских оппозиционных деятелей от им подобных в других государствах? Да в принципе ничем. Их цель понятна, они ее и не скрывают – во-первых, они активно способствуют разрыву российско-белорусских отношений, во-вторых, используя непростую экономическую ситуацию в стране, они мечтают вынудить президента Беларуси уступить власть в результате очередной «цветной революции». Кстати, именно для этого и используется всем знакомый кулак на транспарантах и растяжках. Этот кулак – опознавательный знак всех американских проектов «цветных революций».
А потому идеализировать этих «демократов» ни в коем случае нельзя. Даже в мелочах. К примеру, пересмотрев массу видео на тему декрета и не дающего покоя оппозиции репортажа «Беларусь 1», удивляет, что некоторые оправдывают Статкевича в его стремлении привезти за свой счет в Минск протестных иногородних граждан. Но позвольте, с чего вы это взяли? Ведь Статкевич в своем телефонном разговоре говорит лишь о том, что он НЕ ГОТОВ (читай, не хочет) платить за их приезд. А его собеседник поддерживает Статкевича в этом вопросе. Загвоздка, из-за которой и было это денежное обсуждение, заключалась лишь в том, что люди все же, для массовости акции Статкевича нужны.
И наконец, можно было еще долго рассуждать, что они все ж таки за правду, что им не все равно, но 10 марта президент Беларуси¸ Александр Лукашенко ясно и доходчиво разъяснил, какие доработки и правки необходимы декрету, дав четкие указания и время для работы над ошибками. Главным требованием было – никого не обидеть, всех обеспечить рабочими местами, налог не взимать в течение года до выяснения всех обстоятельств, а также вернуть деньги тем, кто оплатил налог, но, по сути, под действие декрета никак не попадает.
Это заявление Главы государства стало своеобразной проверкой на вшивость местных оппозиционеров. К сожалению, они ее не прошли. Им невыгодно, чтобы декрет отменили, наоборот, в душе они ратуют за его ужесточение, ведь чем в стране хуже, тем им лучше. Они на этом паразитируют, а потому поднялась новая волна в «независимых» СМИ, но уже несколько под другим углом. Приходится лавировать. Признавать поражение в этой группе оголтелых подстрекателей, не в чести. Только и остается, что обвинять власть в слабости и полумерах и продолжать поднимать народ на саботаж, нарываясь на административную ответственность. Это их хлеб, они питаются «недовольством», причем не важно, какого толка: сексуальные меньшинства, религиозные свободы сектантской направленности, националистическая агрессия – все пойдет. А люди? А люди просто пушечное мясо.
Мила Анасташкина
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Вышедший на главном телеканале страны «Беларусь 1» «Специальный репортаж. Звонок другу» произвел, особенно на «независимое» журналистское сообщество, небывалый эффект писательского зуда. Шквал публикаций заполонил интернет пространство, а от кошмарных заголовков, цель которых была запугать читателей «диктаторской властью», просто пестрило в глазах.
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