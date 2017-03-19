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В Слониме задержан организатор "Марша нетунеядцев" Виктор Марчик
20.03.2017 06:44 — Новости Общества | Tut.by
В Слониме 19 марта задержан активист Партии БНФ, один из организаторов «Марша нетунеядцев» Виктор Марчик, сообщает
Активист Партии БНФ Виктор Марчик в самом начале акции пригласил участников пройти к зданию райисполкома. Там к протестующим вышел председатель райисполкома Олег Торгонский, который через мегафон отвечал на вопросы. Во время разговора с слонимцами председатель райисполкома сказал, что заступиться за каждого, против кого будут применены репрессии за участие в сегодняшней акции.
После того, как акция закончилась, неизвестные схватили Виктора Марчика и посадили в микроавтобус без номеров.
По телефону Марчик сообщил, что находится в милиции.
«Как можно верить властям? Получается, одной рукой пожимают твою руку, а другой показывают кукиш. Я предварительно договорился с администрацией, что мы соберемся и придем к чиновникам, чтобы те поговорили с людьми. Я взял на себя ответственность, чтобы все было мирно и спокойно. Через мегафон руководил акцией. Этот же мегафон использовал председатель райисполкома Олег Торгонский, когда разговаривал с людьми. Все слышали, что он пообещал заступиться за тех, против кого будут репрессии. и сразу после акции меня задержали … Как можно верить таким властям", — сказал Марчик Радые "Свабода".
Активист был доставлен в Слонимский отдел милиции.
19 марта в Слониме
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После того, как акция закончилась, неизвестные схватили Виктора Марчика и посадили в микроавтобус без номеров.
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