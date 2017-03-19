В Слониме 19 марта задержан активист Партии БНФ, один из организаторов «Марша нетунеядцев» Виктор Марчик, сообщает Радые «Свабода» , которая вела прямой эфир с акции.



Активист Партии БНФ Виктор Марчик. Фото: svaboda.org

Активист Партии БНФ Виктор Марчик в самом начале акции пригласил участников пройти к зданию райисполкома. Там к протестующим вышел председатель райисполкома Олег Торгонский, который через мегафон отвечал на вопросы. Во время разговора с слонимцами председатель райисполкома сказал, что заступиться за каждого, против кого будут применены репрессии за участие в сегодняшней акции.

После того, как акция закончилась, неизвестные схватили Виктора Марчика и посадили в микроавтобус без номеров.

По телефону Марчик сообщил, что находится в милиции.

«Как можно верить властям? Получается, одной рукой пожимают твою руку, а другой показывают кукиш. Я предварительно договорился с администрацией, что мы соберемся и придем к чиновникам, чтобы те поговорили с людьми. Я взял на себя ответственность, чтобы все было мирно и спокойно. Через мегафон руководил акцией. Этот же мегафон использовал председатель райисполкома Олег Торгонский, когда разговаривал с людьми. Все слышали, что он пообещал заступиться за тех, против кого будут репрессии. и сразу после акции меня задержали … Как можно верить таким властям", — сказал Марчик Радые "Свабода".

Активист был доставлен в Слонимский отдел милиции.

19 марта в Слониме прошла очередная акция против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».