Доброе утро!

Представьте, что вы подбросили монетку пять раз подряд. Все пять раз выпала «решка». Высок ли шанс того, что на шестой раз выпадет «орел»? Если ваш ответ «да», вы только что стали жертвой «ошибки игрока». Обязательно прочтите о ней и некоторых других ловушках мышления. Хорошей недели и хорошей погоды — хотя всем понятно, почему в нашей стране не делают квартиры с панорамным остеклением.





ВАЖНОЕ

После акций протеста против налога на тунеядство в Беларуси прошли суды над задержанными, люди получили штрафы и аресты до 15 суток. ЕС требует освободить задержанных, а милиция объясняет резонансные жестокие задержания так: «Задерживать людей в транспорте, где было много обычных пассажиров, не принимавших участия в марше нетунеядцев, пришлось потому, что у нарушителей закона о массовых мероприятиях с собой были ножи, кастеты, маски, и они могли причинить вред окружающим». Их — задержания — прокомментировал и генпрокурор: «Если нарушения были, будем разбираться». Ну, а мы пока собрали в инфографике данные о том, кто, когда и где был задержан и как был наказан . Очередная акция протеста, кстати, прошла вчера в Слониме, и к людям даже вышел глава райисполкома. О чем говорили — читайте здесь .

В Беларуси снова подорожало топливо : цена литра бензина и дизеля 18 марта выросла на 1 копейку, как и неделю назад. Отныне, говорят, она будет расти постепенно и поэтапно, так как это жизненно необходимо нефтеперерабатывающим заводам. Сейчас стоимость литра бензина в Беларуси — 62 цента. «Конечно, хотелось бы и 1,2 евро, — говорят в „Белнефтехиме“ . — Но нельзя не понимать, что это слишком высокая цена для наших людей. В Беларуси дешевый бензин — наверное, уже дешевле литра бутилированной воды или моющего средства».

Трудоустроить к 1 мая планируют всех безработных, но вот постоянная работа найдется не каждому: «Для кого нет работы на рынке по их квалификации… для них нужны оплачиваемые общественные работы как временная мера поддержки», — рассказала в выходные новая министр труда и соцзащиты. А вот, кстати, прекрасный репортаж о том, как службы занятости пытаются победить безработицу.

Упс. Польша не будет покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Соседняя страна поддерживает протест Литвы в отношении строительства БелАЭС: «Если электростанция будет построена, то она должна соответствовать всем стандартам безопасности и охраны окружающей среды», — говорит польская сторона.

Самолету «Белавиа» Минск-Петербург пришлось экстренно вернуться в Минск из-за попавших в двигатель птиц. Знатоки говорят, что это действительно рисковая ситуация — но наши пилоты, слава богу, справились.





ПОПУЛЯРНОЕ

Побывали у центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске — туда родственники задержанных на марше приносили передачи . Их близким сидеть под арестом еще более 10 суток. По мнению мамы одной из задержанных девушек, «в стране, где нет работы, не может быть такого декрета [о тунеядстве]»: «Моя ненависть что-то да принесет. Такая же ненависть у многих нормальных, порядочных теток, которые работали всю жизнь, не совершили ничего противозаконного и которых бесконечно унижают».

Представляете, белорусская милиция собиралась наказать 7-летнего ребенка! А все из-за того, что мальчишка съел в магазине булочку за 90 копеек . В отношении ребенка начали административный процесс по ст. 10.5 КоАП «Мелкое хищение». «Сотрудники правоохранительных органов добивались от него признания вины и требовали, цитирую — „объяснений“», — рассказал замгенпрокурора.

Стало известно о трагедии в Витебске: там после домашних родов умер ребенок . Девочка наглоталась околоплодных вод и начала задыхаться. Мать вначале сама оказывала помощь дочке, потом приехала скорая. Новорожденную отвезли в больницу, но через два часа после рождения она умерла. Против матери возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Знакомьтесь: новые герои проекта « Легионеры » — семья Любо Вукича, гандболиста БГК имени Мешкова. Хорват вместе с женой Йосипой и двумя дочерьми живет в Бресте пять лет. Они не понаслышке знают, что такое белорусские рынки, детские сады и больницы — и вот что их поражает .

Помните, пару недель назад мы обсуждали откровенный наряд певицы Ники Минаж, которая пришла с обнаженной грудью на показ в Париже? Теперь появился новый повод: американская актриса и звезда телешоу Санди Картер побила по эпатажности образ Минаж . Мир сошел с ума.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните, три года назад по результатам не признанного в мире, но одобренного Москвой референдума Крым и Севастополь стали двумя новыми регионами России? Мы побывали в портовом городе-герое в годовщину присоединения. Подробности — в нашем фоторепортаже .





Наш REALTY.TUT.BY побывал в деревне Сосновое под Минском, где построились айтишники, и узнал, как им там живется . «Не жалеем, что переехали. Правда, есть нюансы, о которых мы даже не догадывались», — говорят новоселы. А еще наши ребята посмотрели, какие необычные вырви-глаз ремонты делают в своих квартирах белорусы. А потом всю эту красоту продают.

В рамках спецпроекта « День города », где мы рассказываем вам о том, что делает Минск именно таким, какой он есть, раскопали историю самой старой деревянной двухэтажки Минска — ее обязательно надо сохранить! А семья, которая живет в этом доме больше 70 лет, рассказала нам свою, человеческую, историю. Которая тоже, конечно, неразрывно связана с домом. «Мы только 30 лет живем с удобствами. До этого капремонта отопление у нас было печное, туалет — на улице. На время этого ремонта нас отселяли в бараки на улице Машинистов. Но многие уже тогда только и мечтали, чтобы наши старые дома снесли и дали взамен хорошие благоустроенные квартиры. Дом за этот ремонт дважды горел, подумывали даже на одну соседку, которая очень уж хотела съехать».

42.TUT.BY сделал крутую подборку интересных фактов о животных, которые участвовали в войнах: здесь и псы-пулеметчики, и боевые свиньи, и противотанковые мыши, и котики. Но мы вообще-то за мир.





А еще побывали в Россонском районе в гостях у семьи биологов, которая развивает экотуризм на севере Беларуси, и узнали, что, оказывается, и человек бывает для волка волком, а жить вдали от людей вовсе не страшно и уж тем более не скучно.

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