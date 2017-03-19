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Барановичский горисполком проводит опрос среди горожан о потребности в трудоустройстве
20.03.2017 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Барановичский городской исполнительный комитет изучает возможность трудоустройства неработающих жителей города Барановичи, кто может и хочет работать.
С 20 марта для проведения опроса желающие могут обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома по адресу: г. Барановичи, ул. Грибоедова, 12, каб. 23. Время работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Время работы в субботу и воскресенье — с 9.00 до 15.00.
При себе необходимо иметь: паспорт, трудовую книжку, диплом или другой документ об образовании, квалификации, её повышении, профессиональной подготовке и переподготовке.
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С 20 марта для проведения опроса желающие могут обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома.
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