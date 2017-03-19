Криминальный талант жителя областного центра удивил даже опытных правоохранителей. Безработный парень с Сельмаша с легкостью разводил своих знакомых на деньги, а потом так же легко спускал наличность в казино, тратил на рестораны и красивую жизнь, пишет « Гомельская праўда ».

В январе 2015 года с заявлением в милицию обратился житель областного центра. По словам мужчины, он отдал 10 тысяч долларов на покупку автомобиля. Перегонщик — знакомый Андрей — оставил расписку о получении денег. Обещал пригнать из России Mercedes-Benz Е-класса, рыночная цена которого 15 тысяч. Прошли все сроки, но ни авто, ни денег владелец так и не увидел. По подозрению в мошенничестве правоохранители задержали 22-летнего ранее не судимого гомельчанина. Историю обмана распутывал следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области Евгений Шруб.

— Когда начал работать по уголовному делу, вскрылись и другие преступные факты, в том числе кражи, — рассказал следователь. — Оказалось, что с 2011 по 2015 год гомельчанин успел обмануть 26 человек. Всего в деле насчитывалось 73 криминальных эпизода.

К слову, молодой человек из вполне благополучной семьи, нигде не работал, однако жил на широкую ногу. Выпускник колледжа машиностроения, поступил в МИТСО на экономиста. Вскоре перешел со стационара на заочку, но бросил учебу. Откуда брал деньги? Поскольку неплохо разбирался в автомобилях, успешно использовал знания в деле. Предлагал знакомым пригнать по дешевке хорошую машину. Говорил весьма убедительно, со стороны казался очень деловитым.

В число доверчивых жертв попали и сотрудник казино, и даже соседи Андрея по лестничной площадке. Парень умудрился обмануть всю семью: родителей, их сына и дочь. Занимал крупные суммы. То обещал привезти из России дорогой ЖК-телевизор, то современный фотоаппарат, кухонный набор. Брал в долг тысячу долларов, возвращал 100 — для видимости. Молодому соседу доверяли, практически считали сыном. Когда в семье закончились наличные, взяли кредит в банке, заняли у знакомых. В итоге выяснилось, тот обманул всех, да еще и золото из чужой квартиры вынес — кольца, цепочку, браслет.

Деловой парень повадился ездить в Минск, где завел знакомство с владельцами проката авто. Мог арендовать крутую машину за 500 долларов в неделю. А гомельским знакомым казалось, что Андрей меняет свои авто как перчатки. Войдя за год в доверие к столичным владельцам проката, убедил, что хочет открыть подобную фирму в областном центре. Попросил взаймы на раскрутку. Не сложно догадаться, что деньги так и не вернулись владельцам.

В Минске Андрей познакомился с девушкой. Умудрился обчистить и ее. Влюбленная минчанка доверила кавалеру свою банковскую карту. Неблагодарный жених снял весь овердрафт — 29 млн неденоминированных рублей. Возвращать деньги банку, да еще и с процентами пришлось несостоявшейся теще.

За четыре года гомельчанин обманом присвоил почти 200 тыс. долларов. На допросе следователь интересовался у обвиняемого: понимал ли тот, что делает? Ведь красивая жизнь и обман рано или поздно закончатся тюрьмой. На что гомельчанин парировал: «Зато поживу на полную катушку. Еще молодой. Ну, дадут лет пять, отсижу три и выйду».

Суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел уголовное дело и вынес приговор. Гомельчанина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, кражах денег с карточки и золотых украшений. Молодого человека приговорили к восьми годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Парень пытался обжаловать приговор. Но областной суд оставил срок наказания без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.