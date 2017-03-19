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"Биография витебского дома". Краевед Аркадий Подлипский начал новую серию книг о городе

20.03.2017 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Известный краевед Аркадий Подлипский начал работу над новой серией — «Биография витебского дома». Вышла в свет первая книга.


Первая книга из новой серии «Биография витебского дома»

Первая брошюра посвящена зданию на улице Суворова, 3 — сейчас в нем размещается художественная школа. Издание рассказывает об истории дома, о размещавшихся в нем учреждениях, и людях, связанных с ними.

В книге объемом 80 страниц помещено более 40 иллюстраций, в том числе — возможно, неизвестное ранее довоенное фото Василя Быкова.

Первое издание, как и вся серия, будет интересна тем, кто интересуется прошлым Витебска, кому небезразлична история старинных зданий города, кто проводит экскурсии по областному центру.

Тираж книги небольшой — 150 экземпляров. Она отпечатана в областной типографии.

 
Теги: Витебск
 
 
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В книге объемом 80 страниц помещено более 40 иллюстраций, в том числе - возможно, неизвестное ранее довоенное фото Василя Быкова.

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