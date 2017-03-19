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"Марши нетунеядцев": предупреждение МВД, мнение депутата и кастет

20.03.2017 09:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси предупредило граждан об ответственности за призывы к участию в несанкционированных уличных акциях.

"Марши нетунеядцев": предупреждение МВД, мнение депутата и кастет
© Фото: Денис Антонович
Мэр Слонима заступился за участников несанкционированной акции

Накануне, 19 марта, в Слониме состоялась несанкционированная акция "Марш нетунеядцев", участие в которой, по неофициальным данным, приняли около 300 человек, организатор митинга был задержан. Заявителей традиционной акции оппозиции, которая приурочена к 26 марта и называется "День Воли" вызвали в Мингорисполком – в понедельник им объявят о том, будут ли она разрешена. 

Предупреждение

"Если уличная акция несанкционированная, то есть организаторы в установленном порядке не обратились в местные органы, им не выдано соответствующе разрешение, сам призыв на данное мероприятие является незаконным и влечет ответственность по ст. 23.34 КоАП", – заявил журналистам замначальника главного управления милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

По его словам, те, кто призовет на неразрешенную акцию, будут привлечены к ответственности. 

Он также подчеркнул, также будут применены меры к тем, кто придет на такое несанкционированное уличное мероприятие. Курьян отметил, что перед милицией стоит задача обеспечить порядок в первую очередь путем убеждения и предупреждения. 

Марзалюк: это очень подло 

Председатель комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк считает, что те, кто организует несанкционированные уличные акции, пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси. 

"Декрет – это была зацепка. Самое важное для них – дестабилизация политической ситуации. Это очень подло", – заявил Марзалюк в эфире телеканала "Беларусь 1". По его мнению, можно иметь разные политические взгляды, но важно слышать друг друга.

Депутат отметил, что власти Беларуси услышали мнение электората и готовы внести поправки в декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", и в этой ситуации "не нужно нагнетать истерию". 

Кастет, ножи и маски 

В МВД Беларуси заявили, что задержание 15 марта в Минске после разрешенной уличной акции анархистов было направлено на обеспечение безопасности граждан. Начальник милиции общественной безопасности ГУВД Минска Иван Кубраков в эфире телеканала ОНТ сообщил, у задержанных были изъяты кастет, ножи и маски.

"Марши нетунеядцев": предупреждение МВД, мнение депутата и кастет
© Sputnik / Виктор Толочко
Кастеты и ножи изъяли у анархистов на акции "нетунеядцев" в Минске

Он отметил, что молодые люди были задержаны в общественном транспорте, так как была вероятность того, что они могут скрыться. 

На следующий день после марша прошли суды над анархистами – им дали по 15 и по 12 суток ареста. 

Представитель прокуратуры Минска Марина Попова прокомментировала нахождение на акции сотрудников милиции в гражданской одежде. По ее словам, закон позволяет сотрудникам правоохранительных органов исполнять свои обязанности в штатском, потому как они "всегда на работе".

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция предупредила об административной ответственности за призывы участвовать в несанкционированных уличных акциях.

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