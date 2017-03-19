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Погода в Гродно и области на неделю: дождливо, пасмурно и тепло
20.03.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящая неделя пока не порадует солнечной погодой. В четверг и субботу синоптики обещают переменную облачность, всю остальную неделю на Гродненщине будут идти дожди. О погоде в регионе
В понедельник, 20 марта, будет облачно, днем синоптики обещают дождь, а вечером — туман. Видимость 50−100 метров. Температура воздуха днем +3…+5 °C.
Во вторник, 21 марта, будет облачно дождливо. Зато станет теплее. Температура воздуха днем +9…+11 °C.
В среду, 22 марта, утром температура будет +3…+5 °C. Днем синоптики обещают дожди и сплошную облачность. Утром — Переменная облачность и туман: видимость 100−200 метров
В четверг, 23 марта, будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +8…+10 °C.
В пятницу, 24 марта, облачно и дождливо. Температура воздуха днем прогреется до +10…+12°C.
В выходные в регионе будет облачно, но без осадков. В субботу туман. Видимость — 100−200 метров. В воскресенье — облачно и также туманно. Температура воздуха днем — +6…+8 °C.
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В четверг и субботу синоптики обещают переменную облачность, всю остальную неделю на Гродненщине будут идти дожди.
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