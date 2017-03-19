Погода в Могилеве на неделе будет изменчивой. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +5°С до +11°С. В отдельные дни прогнозируют то сильный порывистый ветер, то солнце, то пасмурное небо. В выходные погода также будет капризной.



Фото: bankoboev.ru

Сегодня, 20 марта, будет до +5°С, переменная облачность.

Во вторник также будет максимум +5°С, однако дождливо.

Среда станет самым теплым днем недели — будет до +11°С. При этом погода будет пасмурной, без существенных осадков.

В четверг, 23 марта, столбик термометра опустится до +9°С. В первой половине суток будет переменная облачность, местами — кратковременные дожди.

В пятницу снова станет пасмурно. Также будет дождливо. Днем — максимум +8°С, порывистый ветер.

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