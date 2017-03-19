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Дожди и скачки температуры. Погода в Могилеве на неделю
20.03.2017 09:15 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве на неделе будет изменчивой. Максимальная температура воздуха будет колебаться от +5°С до +11°С. В отдельные дни прогнозируют то сильный порывистый ветер, то солнце, то пасмурное небо. В выходные погода также будет капризной.
Сегодня, 20 марта, будет до +5°С, переменная облачность.
Во вторник также будет максимум +5°С, однако дождливо.
Среда станет самым теплым днем недели — будет до +11°С. При этом погода будет пасмурной, без существенных осадков.
В четверг, 23 марта, столбик термометра опустится до +9°С. В первой половине суток будет переменная облачность, местами — кратковременные дожди.
В пятницу снова станет пасмурно. Также будет дождливо. Днем — максимум +8°С, порывистый ветер.
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Погода стабильностью пока не отличается: будут и порывистый ветер, и солнце, и не бо в тучах.
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