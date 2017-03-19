﻿ Мы предполагаем, а март располагает. Погода в Гомеле на неделе. 21.by
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Мы предполагаем, а март располагает. Погода в Гомеле на неделе

20.03.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Март продолжает гордо нести звание самого противоречивого месяца в году. Субботний снег в Мозыре тому подтверждение. Гомель такая неожиданность минула. Но это не значит, что будет все, как мы запланировали. На неделе ожидается от минус двух до плюс 13.


В понедельник столбик термометра поднимется до +7°, но в ночь на вторник синоптики предупреждают о заморозках. Со среды характер погоды изменится — на смену ясному безоблачному небу придут тучи с дождями. Но солнце в марте уже не так просто спрятать. Хочет кто-то того или нет — в конце недели плюс 10−13° неизбежны.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Март продолжает гордо нести звание самого противоречивого месяца в году. Субботний снег в Мозыре тому подтверждение. Гомель такая неожиданность минула. Но это не...

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