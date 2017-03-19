|
Мы предполагаем, а март располагает. Погода в Гомеле на неделе
20.03.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by
Март продолжает гордо нести звание самого противоречивого месяца в году. Субботний
В понедельник столбик термометра поднимется до +7°, но в ночь на вторник синоптики предупреждают о заморозках. Со среды характер погоды изменится — на смену ясному безоблачному небу придут тучи с дождями. Но солнце в марте уже не так просто спрятать. Хочет кто-то того или нет — в конце недели плюс 10−13° неизбежны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Март продолжает гордо нести звание самого противоречивого месяца в году. Субботний снег в Мозыре тому подтверждение. Гомель такая неожиданность минула. Но это не...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии