Март продолжает гордо нести звание самого противоречивого месяца в году. Субботний снег в Мозыре тому подтверждение. Гомель такая неожиданность минула. Но это не значит, что будет все, как мы запланировали. На неделе ожидается от минус двух до плюс 13.





В понедельник столбик термометра поднимется до +7°, но в ночь на вторник синоптики предупреждают о заморозках. Со среды характер погоды изменится — на смену ясному безоблачному небу придут тучи с дождями. Но солнце в марте уже не так просто спрятать. Хочет кто-то того или нет — в конце недели плюс 10−13° неизбежны.

Погода в Гомеле и области