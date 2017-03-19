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Минтруда подготовило поправки в декрет о "тунеядцах"

20.03.2017 09:11 — Новости Общества | БДГ  
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Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Как рассказала 19 марта телеканалу "Беларусь 1" глава ведомства Ирина Костевич, в основе документа - практика, которую госорганы наработали в ходе реализации декрета, а также предложения и проблемы, с которыми граждане приходили в региональные комиссии.

Кроме того, министр отметила, что сейчас идет работа над уточнением списков плательщиков сбора. По ее словам, этим, кроме Минтруда, активно занимаются министерство по налогам и сборам и органы исполнительной власти.

Помимо этого, уже телеканалу ОНТ министр рассказала о планах по поддержке безработных, для которых сегодня нет вакансий на рынке труда по их квалификации. По ее словам, таким безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы в качестве временной финансовой поддержки.

Ирина Костевич отметила, что службы занятости и райисполкомы должны определить точки, где будет размещена информация о работе и деньгах, которые можно за нее получить. По ее мнению, безработные должны понимать, где можно заработать деньги.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, но готовы дать «тунеядцам» отсрочку по выплате сбора, который по приказу президента на протяжении года взимать не будут. 

Также Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Однако у людей такая инициатива вызывает в лучшем случае скептическую усмешку.

 
 
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Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

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