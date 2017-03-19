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Минтруда подготовило поправки в декрет о "тунеядцах"
20.03.2017 09:11 — Новости Общества | БДГ
Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Как
Кроме того, министр отметила, что сейчас идет работа над уточнением списков плательщиков сбора. По ее словам, этим, кроме Минтруда, активно занимаются министерство по налогам и сборам и органы исполнительной власти.
Помимо этого, уже телеканалу ОНТ министр
Ирина Костевич отметила, что службы занятости и райисполкомы должны определить точки, где будет размещена информация о работе и деньгах, которые можно за нее получить. По ее мнению, безработные должны понимать, где можно заработать деньги.
Напомним, что Александр Лукашенко
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Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило пакет предложений по внесению изменений в декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».
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