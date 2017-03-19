﻿ Белорусские следователи отправили в Россию запрос по «синим китам». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские следователи отправили в Россию запрос по «синим китам»

20.03.2017 09:17 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские следователи направили запрос российским коллегам для установления так называемых «синих китов», которые склоняли подростков к самоубийствам в социальных сетях, сообщает «Интерфакс».

Ранее в республике были возбуждены два уголовных дела по фактам склонения детей к суицидам через соцсети. В обоих случаях подозреваются администраторы так называемых «групп смерти».

«В данных случаях следователями подготовлены документы для передачи в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости в целях последующей блокировки доступа к ресурсам, фигурирующим в материалах уголовного дела», - отметили в СК.

В настоящее время устанавливаются администраторы и кураторы подобных групп в соцсетях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике возбуждено два уголовных дела по фактам склонения детей к суицидам через соцсети.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и скачки температуры. Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика