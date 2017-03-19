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Белорусские следователи отправили в Россию запрос по «синим китам»
20.03.2017 09:17 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские следователи направили запрос российским коллегам для установления так называемых «синих китов», которые склоняли подростков к самоубийствам в социальных сетях, сообщает
Ранее в республике были возбуждены два уголовных дела по фактам склонения детей к суицидам через соцсети. В обоих случаях подозреваются администраторы так называемых «групп смерти».
«В данных случаях следователями подготовлены документы для передачи в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости в целях последующей блокировки доступа к ресурсам, фигурирующим в материалах уголовного дела», - отметили в СК.
В настоящее время устанавливаются администраторы и
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