Белорусские следователи направили запрос российским коллегам для установления так называемых «синих китов», которые склоняли подростков к самоубийствам в социальных сетях, сообщает «Интерфакс» .

Ранее в республике были возбуждены два уголовных дела по фактам склонения детей к суицидам через соцсети. В обоих случаях подозреваются администраторы так называемых «групп смерти».

«В данных случаях следователями подготовлены документы для передачи в Республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости в целях последующей блокировки доступа к ресурсам, фигурирующим в материалах уголовного дела», - отметили в СК.