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Экс-чиновника судят за истязание и убийство жены в Фаниполе

20.03.2017 09:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 67-летнего экс-председателя Дзержинского райисполкома, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью свой бывшей супруги.

59-летняя женщина была убита в августе 2016 года в торговом центре в городе Фаниполь Дзержинского района, по подозрению в убийстве по "горячим следам" был задержан ее бывший муж, пенсионер, который в начале 2000-х работал председателем Дзержинского райисполкома.

Экс-чиновника судят за истязание и убийство жены в Фаниполе
© Sputnik/ Мария Амелина
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"Минский областной суд рассматривает данное уголовное дело в выездном открытом судебном заседании в Дзержинске", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Фигуранту предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 154 (истязание), ч. 2 ст. 377 (хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 (угроза убийством), п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), уточнили в суде.

Как ранее сообщало агентство, убитая была индивидуальным предпринимателем и имела несколько торговых точек. Мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе и за должностные преступления.

По данным следователей, обвиняемый приехал на встречу к бывшей супруге якобы передать деньги. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес потерпевшей множество ранений складным ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Обвиняемый находится под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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На теле погибшей были обнаружены многочисленные ножевые ранения, по информации следствия, убийство произошло в результате ссоры.

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