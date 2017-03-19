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В Солигорском районе мужчина проверил спичкой соединение газового баллона - и попал в больницу
20.03.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by
18 марта в больницу из деревни Долгое (Солигорский район) доставили мужчину с ожогами. Оказалось, что накануне он проверял герметичность соединения газового оборудования. С помощью зажженной спички. Подробности
«Присоединив газовый баллон к редуктору газовой арматуры, для проверки герметичности соединения солигорчанин зажег спичку. Произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения», — рассказали в МЧС.
Мужчина получил ожоги лица и обеих рук 3−4 степени (10% тела). Он госпитализирован, состояние оценивают как средней степени тяжести.
Спасатели напоминают: использовать открытый огонь для проверки утечки газа смертельно опасно! В бытовых условиях это можно делать с использованием мыльного раствора. А подключать газовое оборудование должны специализированные организации.
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Мужчина получил ожоги лица и обеих рук 3−4 степени (10% тела).
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