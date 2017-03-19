18 марта в больницу из деревни Долгое (Солигорский район) доставили мужчину с ожогами. Оказалось, что накануне он проверял герметичность соединения газового оборудования. С помощью зажженной спички. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

«Присоединив газовый баллон к редуктору газовой арматуры, для проверки герметичности соединения солигорчанин зажег спичку. Произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения», — рассказали в МЧС.

Мужчина получил ожоги лица и обеих рук 3−4 степени (10% тела). Он госпитализирован, состояние оценивают как средней степени тяжести.

Спасатели напоминают: использовать открытый огонь для проверки утечки газа смертельно опасно! В бытовых условиях это можно делать с использованием мыльного раствора. А подключать газовое оборудование должны специализированные организации.