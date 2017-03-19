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Неизвестные с "предметом, похожим на тротил" пытались прорваться в Беларусь со стороны Украины
20.03.2017 10:33 — Новости Общества | Tut.by
В Беларусь со стороны Украины пытался прорваться автомобиль с неизвестными. Пограничники были вынуждены стрелять. В машине были пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами»,
Инцидент произошел сегодня, 20 марта в 01.45. Со стороны Украины в Беларусь через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep.
«Данное транспортное средство сбило шлагбаум, проехало через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предприняло попытку прорыва вглубь территории Беларуси», — рассказали в ГПК.
Для того, чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны два человека, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.
«В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами», — добавили в ГПК.
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Для того, чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять.
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