﻿ Неизвестные с "предметом, похожим на тротил" пытались прорваться в Беларусь со стороны Украины. 21.by
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Неизвестные с "предметом, похожим на тротил" пытались прорваться в Беларусь со стороны Украины

20.03.2017 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларусь со стороны Украины пытался прорваться автомобиль с неизвестными. Пограничники были вынуждены стрелять. В машине были пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами», сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Инцидент произошел сегодня, 20 марта в 01.45. Со стороны Украины в Беларусь через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep.

«Данное транспортное средство сбило шлагбаум, проехало через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предприняло попытку прорыва вглубь территории Беларуси», — рассказали в ГПК.

Для того, чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны два человека, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

«В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами», — добавили в ГПК.

 
 
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Для того, чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять.

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