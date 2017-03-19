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Электронный обменник, выдающий купюры и монеты, появился в Минске

20.03.2017 10:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Беларусбанк установил первый в своей системе терминал для проведения валютно-обменных операций с использованием наличных средств, который выдает не только белорусские рубли, но и монеты, сообщили Sputnik в пресс-службе банка.

Электронный обменник, выдающий купюры и монеты, появился в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года, в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года больше не принимаются в качестве наличного платежного средства. Несмотря на то что деноминация состоялась достаточно давно, проблема приема и выдачи монет банкоматами, вендинговыми и парковочными автоматами до сих пор является проблемой.

"Новый терминал для проведения валютно-обменных операций в режиме самообслуживания производства IBA Minsk появился в отделении Беларусбанка в Минске. Оборудование позволяет клиентам осуществлять обмен долларов США, евро, российских рублей на белорусские рубли с использованием наличных денежных средств в режиме самообслуживания", – пояснили в банке.

Там уточнили, что при проведении валютно-обменной операции терминал выдает полученную при обмене сумму в белорусских рублях как денежными купюрами, так и монетами. Для этого устройство имеет не только диспенсер для купюр, но и хоппер для выдачи монет.

В банке отметили, что такой терминал пока единственный в Беларуси, он установлен в ТЦ "Столица". 

"В принципе работы валютно-обменного терминала используется уникальная технология разработки японской компании Japan Cash Machine, позволяющая при необходимости получать и сохранять информацию о принятых купюрах  клиентах, которые совершали операции с данными купюрами", – привели в пресс-службе банка слова замдиректора расчетного центра платежных карт банка Владимира Семижона.

В банке также отметили, что плата за проведение валютно-обменной операции не взимается.

 
Теги: Минск
 
 
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Банкомат белорусского производства, его собственником является Беларусбанк. Монеты он выдает вместе с купюрами только при совершении валютно-обменных операций.

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