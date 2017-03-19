Белорусская Генпрокуратура ужесточает борьбу с коррупцией. Главное внимание уделят предупреждению экономических преступлений. Об этом глава ведомства Александр Конюк заявил на совещании по вопросам правонарушений в стране, передает «МИР 24».

«Сегодня у нас все-таки на первый план выходит профилактика коррупционных и экономических преступлений. Это очень серьезная тема, которая является основополагающей вообще для жизни нашей страны. Потому кроме постоянно текущих вопросов - женская преступность, профилактика среди несовершеннолетних, бытовая преступность и так далее. Но вот экономическая составляющая, пожалуй, выходит на первое место», - сказал Генпрокурор.

Начинать борьбу с коррупцией нужно с изучения электронных торгов. Именно эти площадки чаще всего дают почву для подобных преступлений, также заявил генпрокурор.

Сегодня всех сотрудников его ведомства обязали посещать спецкурсы по изучению современных технологий, психологии и финансов.

В настоящее время уровень коррупции по республике составляет примерно 2% от числа всех преступлений.