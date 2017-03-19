Подразделением ООН Sustainable Development Solutions Network (Сеть для поиска решений устойчивого развития — Sputnik) в понедельник опубликован ежегодный доклад Института Земли Колумбийского университета World Happiness Report. Эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах, оценили уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни граждан, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.
Согласно документу первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира занимает Норвегия. В первую десятку также входят:
Дания, потерявшая в этом году первенство,
Исландия,
Швейцария,
Финляндия,
Нидерланды,
Канада,
Новая Зеландия,
Австралия,
и Швеция.
Самыми несчастливыми странами стали:
Центральноафриканская республика (последнее, 155 место),
восточноафриканское государство Бурунди (154),
Танзания (153),
Сирия (152),
Руанда (151),
Того (150).
Беларусь в рейтинге-2017 занимает 67-ю позицию, расположившись сразу за Эстонией. Sputnik решил выяснить у своих читателей, чего им не хватает для полного счастья.
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