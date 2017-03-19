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Ежегодный рейтинг самых счастливых стран: Беларусь в золотой середине

20.03.2017 11:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Какое место занимает Беларусь в международном рейтинге самых счастливых стран и чего не хватает белорусам для полного счастья выясняет Sрutnik.

Ежегодный рейтинг самых счастливых стран: Беларусь в золотой середине
© Sputnik/
Беларусь в рейтинге National Geographic

Подразделением ООН Sustainable Development Solutions Network (Сеть для поиска решений устойчивого развития — Sputnik) в понедельник опубликован ежегодный доклад Института Земли Колумбийского университета World Happiness Report. Эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах, оценили уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни граждан, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Согласно документу первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира занимает Норвегия. В первую десятку также входят:

  • Дания, потерявшая в этом году первенство, 
  • Исландия, 
  • Швейцария, 
  • Финляндия, 
  • Нидерланды, 
  • Канада, 
  • Новая Зеландия, 
  • Австралия,
  • и Швеция.

Самыми несчастливыми странами стали:

  • Центральноафриканская республика (последнее, 155 место), 
  • восточноафриканское государство Бурунди (154), 
  • Танзания (153), 
  • Сирия (152), 
  • Руанда (151),
  • Того (150).    

Беларусь в рейтинге-2017 занимает 67-ю позицию, расположившись сразу за Эстонией. Sputnik решил выяснить у своих читателей, чего им не хватает для полного счастья.

         

     

     

     
    Теги: Минск
     
     
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    Международный день счастья вот уже пять лет по решению Генеральной Ассамблеи ООН празднуется во всем мире 20 марта.

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