МИНСК, 20 мар — Sputnik. Какое место занимает Беларусь в международном рейтинге самых счастливых стран и чего не хватает белорусам для полного счастья выясняет Sрutnik.

Подразделением ООН Sustainable Development Solutions Network (Сеть для поиска решений устойчивого развития — Sputnik) в понедельник опубликован ежегодный доклад Института Земли Колумбийского университета World Happiness Report. Эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах, оценили уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни граждан, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Согласно документу первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира занимает Норвегия. В первую десятку также входят:

Дания, потерявшая в этом году первенство,

Исландия,

Швейцария,

Финляндия,

Нидерланды,

Канада,

Новая Зеландия,

Австралия,

и Швеция.

Самыми несчастливыми странами стали:

Центральноафриканская республика (последнее, 155 место),

восточноафриканское государство Бурунди (154),

Танзания (153),

Сирия (152),

Руанда (151),

Того (150).

Беларусь в рейтинге-2017 занимает 67-ю позицию, расположившись сразу за Эстонией. Sputnik решил выяснить у своих читателей, чего им не хватает для полного счастья.