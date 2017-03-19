﻿ До +10 градусов, но дожди. Погода в Витебске на неделю. 21.by
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До +10 градусов, но дожди. Погода в Витебске на неделю

20.03.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя не порадует солнцем, опять будут идти дожди. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Возле памятника князю Ольгерду цветут крокусы. Фото: Игорь Матвеев

В понедельник облачно, в Витебске днем температура воздуха +4…+6 °C.

Во вторник, 21 марта, будет облачно, дождливо, ветрено. Ночью — около 0, днем — +5…+7 °C.

В среду, 22 марта, в дневное время столбик термометра поднимется до +10 °C. Днем без осадков, к вечеру синоптики обещают дождь. Утром — туман: видимость 50−100 метров.

В четверг, 23 марта, наконец выглянет солнце. Без осадков. Температура воздуха днем составит +8…+10 °C.

В пятницу, 24 марта, снова облачно и дождливо. Температура воздуха днем прогреется до +8 °C.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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Предстоящая неделя не порадует солнцем, опять будут идти дожди.

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