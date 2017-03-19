﻿ В Могилевском районе чиновники обходят дома в поисках безработных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилевском районе чиновники обходят дома в поисках безработных

20.03.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чтобы помочь с трудоустройством людям, оказавшимся без работы, чиновники Могилевского района отправились по домам. По результатам обходов они формируют списки безработных, составляют резюме и вносят их в районную и областную базы данных. Обновленные списки тут же поступают в отделы кадров предприятий и фирм, в том числе частных.


Фото: gtrk-saratov.ru

Только в Могилевском районе — 1700 адресов. Задача — побывать в каждом дворе, разобраться, почему люди оказались в списке неплательщиков социального сбора и чем им можно помочь.

Большинство, как выяснилось, не относятся к категории социальных иждивенцев, а просто не знают, как зарегистрировать свой вид занятости, или оказались в сложной жизненной ситуации и не могут трудоустроиться. Им специалисты помогают составить резюме для потенциальных работодателей.

Чиновники уточняют их данные: профессию, стаж работы, где этих людей можно трудоустроить в ближайшее время. После будет создана база данных по району, чтобы вместе с руководителями предприятий — существующих и вновь создаваемых — трудоустроить безработных.

Дениса Жиганова из агрогородка Сидоровичи, который значился в списке потенциальных плательщиков сбора по финансированию госрасходов, специалисты дома не застали. Выяснилось, что буквально на днях парень трудоустроился на местную пилораму.

Чиновники говорят, что дефицита рабочих мест в Могилевском районе нет. Все больше их появляется в частном секторе. Благодаря близости к областному центру и государственным преференциям для развития бизнеса в сельской местности, здесь активно открываются новые предприятия. Буквально со дня на день заработает цех по производству металлопрофиля. В подборе кадров руководитель рассчитывает на помощь исполкома.

Еще три десятка рабочих мест будет создано на уникальном для республики предприятии по производству органического удобрения. Завод еще в стадии строительства, но заявки на трудоустройство уже принимают. Требуются рабочие руки и на еще одном предприятии по переработке рыбы. Растущий спрос на продукцию требует увеличивать мощности и расширять производство — нужны люди.

Окончательные списки тех, кто не участвует в финансировании госрасходов, должны быть сформированы уже конца этого месяца. Еще месяц — на то, чтобы помочь желающим найти работу.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Поручение трудоустроить всех, кто в этом нуждается до 1 мая, президент дал местным властям во время недавнего совещания по актуальным вопросам развития страны. А для этого необходима гибкая система регулирования рынка труда, создать которую можно лишь в том случае, если в цепочке «потенциальный работник — служба занятости — работодатель» будет постоянный непрерывный контакт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники составляют список безработных, чтобы помочь им трудоустроиться до 1 мая.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минтруда отправит безработных на оплачиваемые общественные работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика