Чтобы помочь с трудоустройством людям, оказавшимся без работы, чиновники Могилевского района отправились по домам. По результатам обходов они формируют списки безработных, составляют резюме и вносят их в районную и областную базы данных. Обновленные списки тут же поступают в отделы кадров предприятий и фирм, в том числе частных.



Фото: gtrk-saratov.ru

Только в Могилевском районе — 1700 адресов. Задача — побывать в каждом дворе, разобраться, почему люди оказались в списке неплательщиков социального сбора и чем им можно помочь.

Большинство, как выяснилось, не относятся к категории социальных иждивенцев, а просто не знают, как зарегистрировать свой вид занятости, или оказались в сложной жизненной ситуации и не могут трудоустроиться. Им специалисты помогают составить резюме для потенциальных работодателей.

Чиновники уточняют их данные: профессию, стаж работы, где этих людей можно трудоустроить в ближайшее время. После будет создана база данных по району, чтобы вместе с руководителями предприятий — существующих и вновь создаваемых — трудоустроить безработных.

Дениса Жиганова из агрогородка Сидоровичи, который значился в списке потенциальных плательщиков сбора по финансированию госрасходов, специалисты дома не застали. Выяснилось, что буквально на днях парень трудоустроился на местную пилораму.

Чиновники говорят, что дефицита рабочих мест в Могилевском районе нет. Все больше их появляется в частном секторе. Благодаря близости к областному центру и государственным преференциям для развития бизнеса в сельской местности, здесь активно открываются новые предприятия. Буквально со дня на день заработает цех по производству металлопрофиля. В подборе кадров руководитель рассчитывает на помощь исполкома.

Еще три десятка рабочих мест будет создано на уникальном для республики предприятии по производству органического удобрения. Завод еще в стадии строительства, но заявки на трудоустройство уже принимают. Требуются рабочие руки и на еще одном предприятии по переработке рыбы. Растущий спрос на продукцию требует увеличивать мощности и расширять производство — нужны люди.

Окончательные списки тех, кто не участвует в финансировании госрасходов, должны быть сформированы уже конца этого месяца. Еще месяц — на то, чтобы помочь желающим найти работу.

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Поручение трудоустроить всех, кто в этом нуждается до 1 мая, президент дал местным властям во время недавнего совещания по актуальным вопросам развития страны. А для этого необходима гибкая система регулирования рынка труда, создать которую можно лишь в том случае, если в цепочке «потенциальный работник — служба занятости — работодатель» будет постоянный непрерывный контакт.