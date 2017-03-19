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Начался суд над экс-главой Дзержинского района, которого обвиняют в жестоком убийстве жены
20.03.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Минский областной суд начал рассматривать дело экс-главы Дзержинского района Владимира Ткачева, который
Зал суда практически пуст. Обвиняемый — 67-летний Владимир Ткачев. Его судят по по ч.1 ст. 154 (Истязание), ч.2 ст. 377 (Хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 (Угроза убийством), п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция последней из статей — вплоть до пожизненного заключения или расстрела. Однако с учетом возраста обвиняемого, смертная казнь ему не грозит.
В 1999-м Владимир Ткачев стал председателем Дзержинского райисполкома. В начале 2000-х он уже был судим: Минский областной суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с частичным освобождением от наказания на 1 год по амнистии. Тогда,
Трагедия, за которую Ткачева судят сейчас, произошла в августе 2016-го в торговом центре Фаниполя. Любовь Ткачева была индивидуальным предпринимателем и держала несколько «точек». Днем Владимир Ткачев пришел к ней в бутик. По словам обвиняемого, между ними возникла ссора, во время которой он нанес бывшей жене множество ножевых ран.
Следователи выяснили, когда Ткачевы жили вместе, супруг «систематически истязал жену, умышленно причиняя ей боль и страдания». А после того, как она переехала, караулил ее, через угрозы пытался восстановить отношения. А чтобы Любовь Ивановна не продала дом, похитил документы на собственность.
Родных Ткачева на суде нет. Обвиняемый держится спокойно. Говорит четко и уверено.
Дочь погибшей Оксана Базык, рассказывала TUT.BY, что мама не раз заявляла на Ткачева в милицию, но «его даже на 15 суток не забирали: поговорят и отпустят. Ткачев когда-то был председателем Дзержинского райисполкома, считал: все ему можно… В милиции говорили: «Это бытовуха, что мы сделаем?» «А мне что делать? — плакала мама».
— Во время суда будут озвучены подробности личной и интимной, — заявил обвиняемый и попросил провести суд в закрытом режиме. Таким же было и мнение прокурора. В итоге суд постановил проводить заседание в закрытом режиме.
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Минский областной суд начал рассматривать дело экс-главы Дзержинского района Владимира Ткачева, который жестоко убил бывшую жену. Через несколько дней после...
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