Минский областной суд начал рассматривать дело экс-главы Дзержинского района Владимира Ткачева, который жестоко убил бывшую жену . Через несколько дней после трагедии дочь погибшей рассказывала : «Он с ножом набросился на маму прямо в бутике, где она торговала… А потом эксперты насчитали на теле ее 44 ножевых ранения». Родные Любови Ткачевой утверждают: Любовь Ивановна не раз обращалась в милицию с заявлениями на бывшего мужа, но его так никто и не остановил.





Зал суда практически пуст. Обвиняемый — 67-летний Владимир Ткачев. Его судят по по ч.1 ст. 154 (Истязание), ч.2 ст. 377 (Хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 (Угроза убийством), п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Санкция последней из статей — вплоть до пожизненного заключения или расстрела. Однако с учетом возраста обвиняемого, смертная казнь ему не грозит.

В 1999-м Владимир Ткачев стал председателем Дзержинского райисполкома. В начале 2000-х он уже был судим: Минский областной суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с частичным освобождением от наказания на 1 год по амнистии. Тогда, писала «Советская Белоруссия»: «только описание в приговоре служебных „излишеств“ Владимира Ильича заняло целых 100 (!) машинописных страниц».





Трагедия, за которую Ткачева судят сейчас, произошла в августе 2016-го в торговом центре Фаниполя. Любовь Ткачева была индивидуальным предпринимателем и держала несколько «точек». Днем Владимир Ткачев пришел к ней в бутик. По словам обвиняемого, между ними возникла ссора, во время которой он нанес бывшей жене множество ножевых ран.

Следователи выяснили, когда Ткачевы жили вместе, супруг «систематически истязал жену, умышленно причиняя ей боль и страдания». А после того, как она переехала, караулил ее, через угрозы пытался восстановить отношения. А чтобы Любовь Ивановна не продала дом, похитил документы на собственность.



Любовь Ткачева. Фото: TUT.BY

Родных Ткачева на суде нет. Обвиняемый держится спокойно. Говорит четко и уверено.

Дочь погибшей Оксана Базык, рассказывала TUT.BY, что мама не раз заявляла на Ткачева в милицию, но «его даже на 15 суток не забирали: поговорят и отпустят. Ткачев когда-то был председателем Дзержинского райисполкома, считал: все ему можно… В милиции говорили: «Это бытовуха, что мы сделаем?» «А мне что делать? — плакала мама».

— Во время суда будут озвучены подробности личной и интимной, — заявил обвиняемый и попросил провести суд в закрытом режиме. Таким же было и мнение прокурора. В итоге суд постановил проводить заседание в закрытом режиме.