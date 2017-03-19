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Все несчастней. Беларусь заняла 67-е место в мировом рейтинге счастья
20.03.2017 12:07 — Новости Общества | Tut.by
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Самые счастливые люди живут в Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Финляндии; самые несчастные — в Руанде, Сирии, Танзании, Бурунди и ЦАР.
Что касается белорусов, то, согласно рейтингу, уровень счастья в стране продолжает снижаться. В 2015 году Беларусь
Из наших соседей счастливее всех поляки (46-е место), далее следуют россияне (49-е место). Жители Литвы и Латвии счастливы почти одинаково — страны занимают в рейтинге 52-е и 54-е места соответственно.
Украина оказалась на 132-м месте в компании африканских стран. По расчетам составителей рейтинга, падение уровня счастья там стало одним из самых заметных в мире с 2005 года. Больше, чем в Украине, оценки уровня жизни снизились только в Ботсване, Греция, ЦАР и Венесуэле.
Только деньги не гарантируют счастья, считают авторы рейтинга. Так, например, позиция США в World Happiness Report продолжает снижаться, в том время как доходы населения на протяжении последнего десятилетия
Составители рейтинга отмечают, что у всех стран-лидеров высокие оценки по таким показателям, как забота, свобода, щедрость, честность, здоровье, доход и хорошее управление, которые и лежат в основе ощущения счастья.
Кроме того, важным фактором счастья является наличие работы и ее качество. Рост безработицы влияет на счастье всех людей, даже тех, у кого есть работа.
Пятое издание рейтинга, World Happiness Report 2017, включает 155 стран. Он основывается на данных опроса Gallup World Poll и издается под эгидой ООН.
При составлении рейтинга эксперты учитывают собственные оценки людьми их жизни и такие факторы, как реальный ВВП на душу населения, продолжительность жизни, восприятие коррупции, социальную поддержку и свободное принятие гражданами важных решений.
Будьте счастливы!
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В свежей версии рейтинга ООН Беларусь расположилась между Эстонией и Ливией.
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