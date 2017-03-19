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Все несчастней. Беларусь заняла 67-е место в мировом рейтинге счастья

20.03.2017 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В свежей версии рейтинга World Happiness Report Беларусь расположилась на 67-м месте из 155. Из соседей «несчастливее» белорусов только украинцы, хотя еще два года назад Беларусь была в рейтинге выше, чем Польша и Россия.

Самые счастливые люди живут в Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Финляндии; самые несчастные — в Руанде, Сирии, Танзании, Бурунди и ЦАР.

Что касается белорусов, то, согласно рейтингу, уровень счастья в стране продолжает снижаться. В 2015 году Беларусь занимала в World Happiness Report 59-ю строчку, в 2016 году была 61-й.


Фото: worldhappiness. report

Из наших соседей счастливее всех поляки (46-е место), далее следуют россияне (49-е место). Жители Литвы и Латвии счастливы почти одинаково — страны занимают в рейтинге 52-е и 54-е места соответственно.

Украина оказалась на 132-м месте в компании африканских стран. По расчетам составителей рейтинга, падение уровня счастья там стало одним из самых заметных в мире с 2005 года. Больше, чем в Украине, оценки уровня жизни снизились только в Ботсване, Греция, ЦАР и Венесуэле.

Только деньги не гарантируют счастья, считают авторы рейтинга. Так, например, позиция США в World Happiness Report продолжает снижаться, в том время как доходы населения на протяжении последнего десятилетия растут. В то же время Норвегия поднялась с 4 места в прошлом году на первое место в этом, несмотря на падение цен на нефть, которая составляет важную часть экономики страны.

Составители рейтинга отмечают, что у всех стран-лидеров высокие оценки по таким показателям, как забота, свобода, щедрость, честность, здоровье, доход и хорошее управление, которые и лежат в основе ощущения счастья.

Кроме того, важным фактором счастья является наличие работы и ее качество. Рост безработицы влияет на счастье всех людей, даже тех, у кого есть работа.

Пятое издание рейтинга, World Happiness Report 2017, включает 155 стран. Он основывается на данных опроса Gallup World Poll и издается под эгидой ООН.

При составлении рейтинга эксперты учитывают собственные оценки людьми их жизни и такие факторы, как реальный ВВП на душу населения, продолжительность жизни, восприятие коррупции, социальную поддержку и свободное принятие гражданами важных решений.

Будьте счастливы!

 
 
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В свежей версии рейтинга ООН Беларусь расположилась между Эстонией и Ливией.

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