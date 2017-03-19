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«Мы ничего не скрываем»: Лукашенко пригласит НАТО на учения с Россией
20.03.2017 12:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2017» должны быть максимально прозрачными, заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает
Он отметил, что за ними сможет наблюдать в том числе НАТО.
«Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока - НАТО», - сказал Лукашенко военным.
Белорусский лидер подчеркнул, что
«Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более, я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю», - добавил он. «Мы пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации», - заключил белорусский президент.
Учения «Запад-2017» пройдут осенью на территории Беларуси.
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