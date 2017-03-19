18 марта в пространстве “210 метро” возле Площади Победы прошла бесплатная ярмарка. Направляясь туда, можно было заметить немало людей, идущих с большими полными пакетами. Все это говорит о том, что кто-то несет свои уже ненужные вещи или что кто-то по максимуму смог найти, что ему так нужно.

Для начала, что это вообще из себя представляет? Сами организаторы характеризуют это, как “вы приносите ненужные вам вещи на ярмарку и забираете то, что вам понравилось из принесенного другими людьми. Прямого обмена не происходит. Вы можете ничего не принести, но взять, или принести многое, но не взять ничего. Таким образом, мы дарим вещам или книгам вторую жизнь, уменьшаем количество мусора на земле и на мгновение отходим от товарно-денежных отношений.”

Приятно, что мероприятие не ограничилось простым “отдать-забрать”. Кроме этого были организованы детский уголок, настольные игры, бесплатный ремонт одежды, танцы, просмотр и обсуждение фильма, презентации по рекламе и потреблению. Все это создает приятный настрой, после которого не хочется покидать это место.

На самом деле, мероприятие вызывает волну различных эмоций и впечатлений: начиная с того, как видишь толпящихся людей возле столов и боишься, чтобы тебя не затоптали, заканчивая восторгом от того, как некоторые приносили огромнейшие сумки и пакеты, чтобы это все отдать другим.

Но как бы ни было хорошо на первый взгляд, у всего этого есть и другая сторона медали. Перед открытием ярмарки организатор озвучивал ряд правил, одно из которых было “перед тем, как что-то забрать, хорошо подумайте: нужно ли это вам?”, и конечно были такие люди, которые не думали об этих правилах. Как, например, женщины, которые рьяно все сгребали в чемоданы. Вырывали вещи из рук у тех, кто что-нибудь принес и пытался выложить. И конечно жаль, что такая прекрасная идея, как фримаркет, для некоторых становится объектом наживы.

(Автор: Ясинский Максим)

0 В блог