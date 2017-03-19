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Пассажирка: летевших из Минска в Москву встретил пограничник с собакой

20.03.2017 13:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Пассажиры, летающие из Минска в Москву, отмечают существенное изменение процедуры контроля в московском аэропорте "Внуково".

"Последний раз я летала этим рейсом в декабре. Никаких сложностей не было. Порядок был такой: прилетал и шел. Вчера же я немножко оторопела: когда мы вышли из самолета, нас встретил пограничник с собакой. Когда же мы пришли в зал, я увидела большую очередь, очень удивилась, и только потом разобралась, что идет проверка паспортов", — рассказала пассажирка рейса "Минск-Москва".

Зал прилета был разделен на две части металлическими сиденьями, был оставлен лишь небольшой проход. У этого прохода стояли два сотрудника с портативным устройством и проверяли паспорта.

"Причем не имело значения: загранпаспорт, российский внутренний или белорусский паспорт. Передо мной стояли три человека из дальнего зарубежья. Их попросили присесть, забрали паспорта и ушли с документами в другое помещение", — рассказала пассажирка.

Позже, по ее словам, иностранцев отпустили. Третий раз собеседница Sputnik удивилась, когда ее попросили поставить багаж на ленту для рентген-контроля.

"Раньше выходишь, получаешь багаж и уходишь, это же внутренние линии всегда были. А сейчас ты получаешь багаж, становишься в очередь на паспортный контроль и проходишь мимо таможенников. Да, там не было бригады. Сидел один человек, который смотрел багаж на ленте. И это не очень понятно — у нас же единое экономическое пространство. По идее, мы везем не в промышленных масштабах. Не знаю, что они там смотрят", — заметила пассажир.

Если раньше процедура выхода из самолета занимала порядка 15-20 минут, то теперь с учетом очередей на проверку паспортов и багажа ей пришлось провести в московском аэропорту около 40 минут.

Вопросы, когда и почему изменилась процедура контроля пассажиров, прилетающих в Москву из Минска, Sputnik направил в пресс-службу аэропорта Внуково. Как следует из информации, размещенной на сайте, ответ может быть получен в течение 3-5 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажиров, прилетающих из Минска в российский аэропорт Внуково, попросили предъявить паспорта и предоставить для осмотра багаж.

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