МИНСК, 20 мар — Sputnik. Граждане Беларуси собирают подписи под интернет-петицией, авторы которой требуют от Международного валютного фонда (МВФ) прекратить переговоры с республикой о начале новой страновой программы и выделении кредита.



© Sputnik / Виктор Толочко Минтруда подготовило пакет поправок в "декрет о тунеядцах"

Беларусь уже длительное время ведет с МВФ переговоры о начале новой программы, которая может быть поддержана кредитом на сумму около трех миллиардов долларов. Вместе с этим, в стране вступил в силу декрет президента №3, по которому лица, не участвовавшие в финансировании госрасходов, обязаны уплатить соцсбор. Последний срок уплаты сбора за 2015 год наступил 20 февраля 2017 года. В начале марта президент Александр Лукашенко принял решение "заморозить" действие документа и распорядился не взимать сбор в течение текущего года . В последние несколько недель в разных городах страны и в Минске проходят разрешенные и несанкционированные акции против декрета, некоторые акции сопровождались задержаниями .

"Mы, нижеподписавшиеся, требуем прекратить все переговоры (включая консультации) между МВФ и руководством Беларуси до тех пор, пока все задержанные мирные демонстранты не будут освобождены", — говорится в петиции.

Там также отмечается, что протесты граждан против декрета были "мирные и ненасильственные". Кроме того, обращается внимание, что соцсбор составляет порядка 250 долларов, тогда как на начало года средняя зарплата по стране составляла 380 долларов. (По подсчетам Sputnik, исходя из официального курса валют, эти цифры несколько другие).

"Руководство страны ответило десятками (число постоянно растет) неправомерных арестов и судов с многочисленными нарушениями судебных процедур (на акции протеста — Sputnik). Десятки законопослушных граждан задержаны. В то же самое время Международный Валютный Фонд продолжает переговоры с руководством Беларуси по предоставлению нового кредита", — говорится в петиции.

Документ переведен на английский, белорусский и русский языки. Примечательно, что в русскоязычном переводе есть опечатки и грамматические ошибки.

На данный момент под петицией подписалось более 2,5 тысяч человек, сколько из них граждан Беларуси, непонятно.

Ранее правоохранительные органы Беларуси давали официальный комментарий относительно задержаний на несанкционированных акциях. Там подчеркивали, что задержанные грубо нарушили ряд положений национального законодательства. Кроме того, во время последней акции, которая прошла в среду в Минске, были задержаны представители анархистских группировок, у них правоохранителями были изъяты ножи и кастеты.