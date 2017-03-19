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В Гродно началось возведение первого жилого дома ЖСПК без привлечения льготного кредитования

20.03.2017 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Инициаторами создания жилищно-строительного кооператива без привлечения льготных кредитов стали дирекция УКСа Гродно и ОАО «Гродножилстрой». Создан кооператив «ГЖС-1» из числа работников акционерного общества. Строительство 64-квартирного жилого дома ведется в новом жилом комплексе «Колбасино» на улице Суворова, сообщает «Гродненская правда».


Уже идет монтаж третьего этажа. Дом будет двухподъездный, восьмиэтажный. Сейчас в акционерном обществе в очереди на жилье состоит около 700 человек, в основном это молодые семьи, не имеющие собственного жилья. Из очередников и сформирован список членов первого ЖСПК.

В минувший понедельник состоялось собрание членов ЖСПК. Как сообщил заместитель генерального директора «Гродножилстроя» Александр Григорьев, большинство вопросов касалось порядка расчетов с заказчиком — УКСом Гродно. Стоимость одного квадратного метра в этом доме серии КПД без отделки — 711,6 рубля. Заплатить за квартиру предлагается из собственных средств.

Условия оплаты предусматривают ежемесячные взносы в соответствии с актами выполненных работ, а окончательный расчет производится в течение месяца после ввода дома в эксплуатацию.


Сейчас в областном центре формируется несколько ЖСПК без привлечения льготного кредитования. По результатам опроса, который проводился прошлой осенью, администрации Ленинского и Октябрьского районов формируют ЖСПК из очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для них возведут 134-квартирный жилой дом в Ольшанке.

Еще один жилищно-строительный кооператив будет сформирован из числа очередников РУП «Гродноэнерго», табачной фабрики «Неман», ОАО «Гродно Азот». Не исключено, что еще один кооператив сформирует ОАО «Гродножилстрой» для своих очередников, а также ОАО «Молочный Мир», Гродненский мясокомбинат, дорожно-строительные организации Гродно. Прорабатывается возможность построить дом без привлечения льготного кредитования в Лиде.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инициаторами создания жилищно-строительного кооператива без привлечения льготных кредитов стали дирекция УКСа Гродно и ОАО "Гродножилстрой".

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