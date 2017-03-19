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За два месяца в Минске составили почти 170 протоколов на нелегальных торговцев

20.03.2017 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Работа по пресечению фактов несанкционированной торговли усилена в столице. За январь-февраль 2017 года составлено 168 протоколов в отношении нелегальных торговцев. Об этом, как сообщает агентство «Минск-Новости», рассказала начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова 20 марта на оперативном совещании в мэрии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Она уточнила, что по информации ГУВД Мингорисполкома, за 2016 год по фактам несанкционированной торговли составлено 377 протоков по привлечению к административной ответственности нелегальных продавцов.

— Несанкционированная торговля отрицательно влияет на розничный товарооборот города, захламляет столичные улицы, прилегающие к рынкам и торговым объектам территории, подземные переходы, — рассказала Емельянова. — Реализуемая здесь без каких-либо документов пищевая продукция может навести вред здоровью людей.

Особенно сложная ситуация с нелегальной торговлей наблюдается во Фрунзенском, Партизанском и Советском районах. В то же время в Центральном районе благодаря его специфике такая форма торговли практически отсутствует.

— В этом вопросе важна принципиальная позиция руководства районных администраций и начальников УВД, — отметила Емельянова. — Как показала практика, при желании можно и без внесения изменений в законодательство добиться положительных результатов. Так, если ранее возле рынков «Торговые ряды» в Заводском районе и «Курасовщинский» в Октябрьском районе, торговых центров «МОМО» и «СИМАКС» в Заводском районе процветала несанкционированная торговля, то сегодня на этих площадках порядок, так как эти субъекты хозяйствования заключили договоры с Департаментом охраны МВД. Да, эта услуга платная, но торговые объекты борются за каждого покупателя, и ликвидация несанкционированной торговли положительно влияет на их прибыль.

По мнению начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома, к работе по ликвидации несанкционированной торговли должны активнее подключаться сотрудники органов внутренних дел, городского хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы.

Емельянова также отметила, что для информирования юридических и физических лиц о наличии свободных мест на рынках города на сайте Мингорисполкома создана рубрика «Бронирование торговых мест на рынках». Сегодня заполняемость торговых мест на рынках составляет около 80%.

 
Теги: Минск
 
 
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