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Жандармы во Франции 45 минут "спасали" маленькую девочку от скуки

20.03.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Сотрудник экстренных служб во Франции 45 минут разговаривал по телефону с четырехлетней девочкой, которая позвонила жандармам от скуки, передал телеканал France3.

Жандармы во Франции 45 минут "спасали" маленькую девочку от скуки
© Sputnik Яков Андреев
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Оставшаяся в городе Бове одна дома девочка набрала номер "17" (единый телефон экстренной помощи) и рассказала, что ей очень скучно.

Ответивший на звонок ребенка жандарм оставался на связи 45 минут для того, чтобы убедиться, что она в безопасности. Позже он рассказал журналистам, что ребенок был очень разговорчивым и задавал много вопросов. Во время беседы полицейские пытались найти родителей ребенка – позже выяснилось, что ее мать отправилась за покупками.

Вернувшись, женщина обнаружила, что ее дочь говорит по телефону с жандармом, а возле дома дежурит патруль.

Как сообщает телеканал, девочке так понравилось беседовать с жандармом, что она решила подарить ему игрушку и пригласить на свой день рождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочке так понравилось беседовать с жандармом, что она решила подарить ему игрушку и пригласить на свой день рождения.

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