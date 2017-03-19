МИНСК, 20 мар – Sputnik. Сотрудник экстренных служб во Франции 45 минут разговаривал по телефону с четырехлетней девочкой, которая позвонила жандармам от скуки, передал телеканал France3.



© Sputnik Яков Андреев Спасатели сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку

Оставшаяся в городе Бове одна дома девочка набрала номер "17" (единый телефон экстренной помощи) и рассказала, что ей очень скучно.

Ответивший на звонок ребенка жандарм оставался на связи 45 минут для того, чтобы убедиться, что она в безопасности. Позже он рассказал журналистам, что ребенок был очень разговорчивым и задавал много вопросов. Во время беседы полицейские пытались найти родителей ребенка – позже выяснилось, что ее мать отправилась за покупками.

Вернувшись, женщина обнаружила, что ее дочь говорит по телефону с жандармом, а возле дома дежурит патруль.

Как сообщает телеканал, девочке так понравилось беседовать с жандармом, что она решила подарить ему игрушку и пригласить на свой день рождения.