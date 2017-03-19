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За убийство беременной лосихи браконьерам грозит 6 лет тюрьмы и 15 тысяч долларов штрафа
20.03.2017 13:54 — Новости Общества | Tut.by
Убитую беременную двойней самку лося обнаружил недалеко от деревни Балажевичи лесник. Рядом с местом преступления находились незарегистрированные ружья, патроны и мотоцикл с коляской. О находке мужчина сообщил в Мозырскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.
К поиску браконьеров помимо защитников природы подключились милиционеры, следователи и пограничники со специально обученными собаками,
Подозреваемых задержали спустя несколько дней. Ими оказались местные охотники — отец с сыном и их близкий знакомый. Сейчас они арестованы. Причастность к жестокому убийству помогла установить дактилоскопическая экспертиза.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме этого им придется заплатить 15 тысяч долларов.
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Убитую беременную двойней самку лося обнаружил лесник недалеко от деревни Балажевичи. Рядом с местом преступления находились незарегистрированные ружья, патроны...
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