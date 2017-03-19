Убитую беременную двойней самку лося обнаружил недалеко от деревни Балажевичи лесник. Рядом с местом преступления находились незарегистрированные ружья, патроны и мотоцикл с коляской. О находке мужчина сообщил в Мозырскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.





К поиску браконьеров помимо защитников природы подключились милиционеры, следователи и пограничники со специально обученными собаками, сообщает телеканал «Мозырь»

Подозреваемых задержали спустя несколько дней. Ими оказались местные охотники — отец с сыном и их близкий знакомый. Сейчас они арестованы. Причастность к жестокому убийству помогла установить дактилоскопическая экспертиза.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме этого им придется заплатить 15 тысяч долларов.