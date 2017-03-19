МИНСК, 20 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости самоуспокоения, когда внутри страны определенные силы нагнетают обстановку, сообщили в пресс-службе главы государства.

Принимая доклад о замысле совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", президент отметил попытки нагнетания обстановки внутри страны.

"Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя", — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что его в большей степени волнуют внутренние проблемы, чем ситуация вблизи границ.

"Я не скажу, что у нас слишком много проблем в этой части — некоего противостояния нашей белорусско-российской группировки и подразделения Североатлантического блока, который, естественно, сегодня оживился, укрепляется, усиливается, размещает дополнительные контингенты войск у наших границ. Нас это, честно говоря, волнует меньше", — отметил президент.

"Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее соответствующие действия"_ подчеркнул он.

При этом глава государства пояснил, что "имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси".

"Мы с этим справимся. Это не проблема", — подчеркнул белорусский лидер.