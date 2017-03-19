﻿ Президент высказался о "пятой колонне" и финансировании с Запада. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент высказался о "пятой колонне" и финансировании с Запада

20.03.2017 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости самоуспокоения, когда внутри страны определенные силы нагнетают обстановку, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент высказался о "пятой колонне" и финансировании с Запада
© Sputnik Сергей Гунеев
Лукашенко: некоторые под видом тунеядства пытаются "раскачать лодку"

Принимая доклад о замысле совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", президент отметил попытки нагнетания обстановки внутри страны.

"Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя", — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что его в большей степени волнуют внутренние проблемы, чем ситуация вблизи границ.

"Я не скажу, что у нас слишком много проблем в этой части — некоего противостояния нашей белорусско-российской группировки и подразделения Североатлантического блока, который, естественно, сегодня оживился, укрепляется, усиливается, размещает дополнительные контингенты войск у наших границ. Нас это, честно говоря, волнует меньше", — отметил президент.

"Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее соответствующие действия"_ подчеркнул он.

При этом глава государства пояснил, что "имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси".

"Мы с этим справимся. Это не проблема", — подчеркнул белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства заявил, что его волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жандармы во Франции 45 минут "спасали" маленькую девочку от скуки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика