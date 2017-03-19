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В Гомеле обсуждают закрытие филиала Ветковского музея белорусских народных традиций
20.03.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова в областном центре существует с начала 2000-х, сейчас он размещается на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля — между собором Петра и Павла и дворцом Румянцевых и Паскевичей. Однако на днях сотрудники филиала узнали, что его решено закрыть и перевезти все выставочные залы в Ветку.
Новость о возможной ликвидации филиала в Гомеле прозвучала 17 марта на собрании в Ветковском музее. Во время обсуждения открытия двух новых выставочных залов и их наполняемости, генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля предложила, как один из возможных вариантов решения, перевезти экспозицию филиала музея в Ветку. По словам заведующего филиалом музея в Гомеле Петра Цалко, это предложение звучало как наиболее подходящий вариант. Сотрудники приводили доводы о том, что филиал в Гомеле с четырьмя залами, у которых есть локальные выставки, нельзя попросту перевезти в новое помещение, и за эти годы музей стал уже не только выставочной площадкой, но и единственным культурным центром в Гомеле, где
Именно в филиале Ветковского музея когда-то в Гомеле стартовали популярные курсы белорусского языка «Мова нанова». Здесь
— Было бы целесообразно закрыть наш филиал, если бы он приносил одни убытки и за год к нам приходили 10 человек. Но в год к нам приходят около 10 тысяч человек, из которых несколько тысяч иностранцев. Именно у нас люди открывают для себя белорусскую национальную культуру. Этого нет ни в одном из городских музеев. В 2015 году мы осваивали грант президента по реконструкции неглюбского национального строя. И сейчас, когда неглюбское наследие входит в список нематериальных ценностей Беларуси, наша мастерская фактически часть этого наследия, — говорит заведующий филиалом Ветковского музея в Гомеле Петр Цалко. — А может, мы кому-то мешаем?
По словам руководителя филиала, никаких обсуждений не было — всех просто поставили перед фактом.
— Сказали, что филиал Ветковского музея не входит в план развития дворцово-паркового ансамбля и выбивается из его общей концепции. Официальных документов мы еще не получили, — продолжает Петр.
18 марта Петр Цалко позвонил на прямую линию председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику. Его слова лишь подтвердили опасения о ликвидации филиала.
— Владимир Андреевич дал ясно понять, что филиалу Ветковского музея в Гомеле быть, видимо, не суждено. По его словам, присутствие в дворцово-парковом ансамбле Ветковского музея не совсем правильно. Мол, сейчас в райцентр вкладываются средства, а музей там якобы маленький. Поэтому он дал распоряжение: «Чтобы это был музей, так музей». И за этим проследит лично. Но знаете, если бы в музее Ветки нечего было выставлять, он бы не готовился к двум крупным выставкам — в Национальном историческом и Национальном художественном музеях страны.
Каковы планы в отношении здания историко-культурного наследия, которое пока занимает филиал Ветковского музея, неизвестно. Также не ясно, что будет с сотрудниками филиала — это пять человек, с зарплатой от 240 до 360 рублей.
— Мое мнение, если филиал Ветковского музея закроют и перевезут в районный центр — в культурном плане Гомель многое потеряет. Филиал стал неотъемлемой частью города. Ведь не каждый день не то что гости, а сами гомельчане могут
Генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля Ирина Пыркова настаивает на том, что ее не верно поняли.
— На этой неделе только планируется совещание по этому вопросу. Я подчеркиваю — это все находится на стадии обсуждения. Перенос экспозиции филиала назад в райцентр и выделение Ветковскому музею в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей собственного зала — это был один из вариантов развития, который я предложила. Поймите, это не окончательное решение. И если переносить филиал будет нецелесообразно — никто его не тронет.
Ирина Пыркова говорит, что ее предложение никакой категоричной формы не имело. И в случае переезда музея в один из залов Дворца, в музее смогут проводить различные мероприятия и программы.
Директор Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова Галина Нечаева пока от комментариев воздерживается — о решении перевезти филиал в Ветку она узнала от сотрудников.
— Сегодня после обеда я буду на встрече по этому поводу в Гомеле. Конечно, я считаю, что филиал Ветковского музея делает большое дело и я буду всеми силами пытаться сохранить его в Гомеле.
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Новость о ликвидации прозвучала 17 марта на собрании в Ветковском музее. Во время обсуждения открытия двух новых выставочных залов и их наполняемости, новый...
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