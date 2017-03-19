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"Журналисты не изюм". Репортеры требуют разбирательства по поводу задержаний коллег
20.03.2017 14:44 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) направила письма в адрес министра внутренних дел и генерального прокурора. От них требуют провести разбирательство по поводу задержания корреспондентов, которые освещали «Марши нетунеядцев» по всей стране.
Срочная пресс-конференция прошла сегодня в офисе БАЖ в Минске, где журналисты и эксперты
Как рассказал председатель БАЖ Андрей Бастунец, последние годы милиция все реже задерживала журналистов. За весь 2016-й таких случаев было 13. Однако с начала нынешнего — уже
— В пятницу были направлены письма министру внутренних дел и генпрокурору, в которых мы требуем провести расследование того, что произошло. Напоминаем, что журналист имеет право находится в местах массовых событий, независимо от того, есть разрешение на проведение самого мероприятия или нет. Обращаем внимание, что сотрудники милиции во многих случаях работали в гражданском, что может быть исключением, но никак не становится нормой. Требуем привлечь к ответственности тех, кто нарушил права журналистов, — заявил Андрей Бастунец.
По данным ассоциации, чаще всего на журналистов составляли протоколы по ст. 22.9 КоАП (Нарушение законодательства о СМИ) — за работу без аккредитации. Есть случаи, когда корреспондентов обвинили в участии в несанкционированной акции по ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и даже за неподчинение требованиям милиции по ст. 23.4 КоАП.
Напомним, в минувшие выходные правоохранители по всей стране задерживали
— На мой взгляд, очевидно, почему началась такая охота на журналистов, — заявила — заявила журналистка «Белсата» Светлана Калинкина. — Эту всю «горячую весну» люди видят в прямом эфире. Ясно, что власти сейчас это не нужно. Зеркало, которым сейчас являемся мы, журналисты, не нравится власти. Суббота была в этом смысле каким-то исключительным днем, потому что адресно и целенаправленно ловили журналистов под самыми разными предлогами. (…) Самая ужасная ситуация произошла у журналистки Ларисы Щиряковой, потому что когда шантажируют тем, что отберут ребенка — это просто какие-то преступные действия. (…) Только одно нас спасало все эти 20 лет, и, я надеюсь, спасет сейчас — это общая журналистская солидарность.
Кроме того, по словам журналистки «Радыё Свабода» Галины Абакунчик, после
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Ассоциация журналистов направила письма в адрес министра внутренних дел и генерального прокурора с требованием провести разбирательство.
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