Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) направила письма в адрес министра внутренних дел и генерального прокурора. От них требуют провести разбирательство по поводу задержания корреспондентов, которые освещали «Марши нетунеядцев» по всей стране.

Срочная пресс-конференция прошла сегодня в офисе БАЖ в Минске, где журналисты и эксперты высказывали свое мнение на фоне надписи «Журналісты — не «ізюм!». Напомним, в начале марта Александр Лукашенко потребовал от силовиков на маршах протестов «как изюм из булки, повыковыривать провокаторов».

Как рассказал председатель БАЖ Андрей Бастунец, последние годы милиция все реже задерживала журналистов. За весь 2016-й таких случаев было 13. Однако с начала нынешнего — уже 28 задержаний .

— В пятницу были направлены письма министру внутренних дел и генпрокурору, в которых мы требуем провести расследование того, что произошло. Напоминаем, что журналист имеет право находится в местах массовых событий, независимо от того, есть разрешение на проведение самого мероприятия или нет. Обращаем внимание, что сотрудники милиции во многих случаях работали в гражданском, что может быть исключением, но никак не становится нормой. Требуем привлечь к ответственности тех, кто нарушил права журналистов, — заявил Андрей Бастунец.

По данным ассоциации, чаще всего на журналистов составляли протоколы по ст. 22.9 КоАП (Нарушение законодательства о СМИ) — за работу без аккредитации. Есть случаи, когда корреспондентов обвинили в участии в несанкционированной акции по ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и даже за неподчинение требованиям милиции по ст. 23.4 КоАП.

Напомним, в минувшие выходные правоохранители по всей стране задерживали восьмерых журналистов (больше всего — телеканала «Белсат»).

— На мой взгляд, очевидно, почему началась такая охота на журналистов, — заявила — заявила журналистка «Белсата» Светлана Калинкина. — Эту всю «горячую весну» люди видят в прямом эфире. Ясно, что власти сейчас это не нужно. Зеркало, которым сейчас являемся мы, журналисты, не нравится власти. Суббота была в этом смысле каким-то исключительным днем, потому что адресно и целенаправленно ловили журналистов под самыми разными предлогами. (…) Самая ужасная ситуация произошла у журналистки Ларисы Щиряковой, потому что когда шантажируют тем, что отберут ребенка — это просто какие-то преступные действия. (…) Только одно нас спасало все эти 20 лет, и, я надеюсь, спасет сейчас — это общая журналистская солидарность.

Кроме того, по словам журналистки «Радыё Свабода» Галины Абакунчик, после задержания и суда в Орше представители МИД Беларуси заявили, якобы намерены отказать ей в аккредитации на следующий год.