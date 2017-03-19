Авиационные власти Беларуси будут расследовать инцидент, произошедший вчера с самолетом «Белавиа». В двигатель «Боинга» попали птицы, и самолету пришлось вернуться в минский аэропорт. По предварительным данным, решение экипажа вернуться было правильным, сообщили БЕЛТА в департаменте по авиации.



Самолету «Белавиа» пришлось вернуться в Минск из-за попавших в двигатель птиц. Одной из пассажирок стало плохо, поэтому к «Боингу» вызвали машину скорой помощи. Фото: TUT.BY

Самолету «Белавиа» вчера пришлось вернуться в аэропорт Минска из-за попавших в двигатель птиц. Посадка прошла благополучно.

Директор департамента авиации Министерства транспорта Владимир Костин пояснил, что экипаж сам должен был решить — продолжить полет или вернуться в аэропорт вылета.

— В данном случае экипаж принял решение вернуться, и это решение совершенно правильное, потому что неизвестно, как бы дальше развивались события, — отметил он.

По словам Владимира Костина, пилоты из кабины не могли видеть какие-то повреждения, параметры двигателя тоже были в норме, но был слышен сильный хлопок, удар — это говорило о том, что повреждения есть.

— Поэтому зашли на посадку и сели. Оказалось, что действительно были повреждения двигателя. Главная задача пилотов — это сберечь жизнь пассажиров и экипажа. Конечно, это событие будет расследоваться, комиссия департамента по авиации уже назначена. Но, по предварительным данным, экипаж действовал грамотно и профессионально, — сказал директор департамента по авиации.

Он добавил, что все экипажи гражданских воздушных судов постоянно проходят тренировки на тренажерах, где отрабатывают все возможные особые случаи в полете.

— Они себя готовят к любым ситуациям, то ли столкновение с птицей, то ли отказ техники, то ли что-то еще. Если пилот не может пройти подобные тренировки, он к полету не допускается. Поэтому все наши экипажи готовы к любым событиям, готовы обеспечить максимум комфорта и безопасности для пассажиров, — подчеркнул Владимир Костин.

Самолет «Белавиа» вылетел вчера в 18.05 из Минска в Санкт-Петербург. После взлета на высоте около 150 м воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Командир экипажа принял решение о возвращении. Самолет выработал топливо и благополучно сел в Национальном аэропорту.