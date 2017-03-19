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Sputnik требует признать действия агентства BNS незаконными

20.03.2017 15:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Районный суд Вильнюса принял к рассмотрению иск с требованием признать незаконными и необоснованными действия Балтийского новостного агентства (Baltic News Service / BNS) в отношении Sputnik.

В январе 2017 года Sputnik Литва получил официальное письмо от бывшего главы агентства новостей BNS Томаса Балжякаса, в котором он заявил об одностороннем расторжении договора по доставке информационных материалов для Sputnik Литва. При этом Sputnik со своей стороны выполнял все прописанные в контракте обязательства в полном объеме.

"Досрочное расторжение договора со стороны BNS является незаконным и необоснованным. Компания BNS не имела права в одностороннем порядке отказаться исполнять договор. Такого права ей не предоставляют ни закон, ни положения договора", — заявил руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко.

Вслед за Литвой в одностороннем порядке договор с редакциями Sputnik Латвия и Sputnik Эстония расторгли информационные агентства LETA и BNS. Агентство BNS в официальном письме сообщило, что прекратит предоставлять информационные материалы Sputnik Эстония. Латвийское LETA уведомило, что остановит сотрудничество со Sputnik Латвия с 1 марта.

Столь быстрое, безосновательное и практические одновременное расторжение контрактов во всех трех странах — Латвии, Эстонии и Литве — может говорить только о политически мотивированных решениях. Прямое тому подтверждение — реакция бывшего главы BNS Томаса Балжякаса на запрос Sputnik Литва, заявившего, что BNS решил "не сотрудничать со средствами массовой информации, которые в нашей стране издают пропагандистские материалы и не соответствуют принципам свободных СМИ".

Стоит также отметить, что власти стран Балтии уже давно пытаются ограничить деятельность российских СМИ, в том числе Sputnik. Так, весной 2016 года сайт Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv из-за якобы нарушения постановления Совета ЕС об ограничительных мерах "в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В феврале этого года стало известно, что эстонские спецслужбы рекомендовали госчиновникам отказаться от общения с сотрудниками Sputnik.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Агентство досрочно расторгло договор со Sputnik Литва, нарушив тем самым условия контракта, вслед за BNS также договора расторгло LETA.

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